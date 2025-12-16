Наркодилър остава "на топло", пловдивски съд се произнесе

© Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Пловдивския окръжен съд, с което спрямо П. К. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.



П. К. е обвинен за това, че на 06.12.2025 г. в гр. Карлово и гр. Сопот, в лек автомобил и в жилище, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - амфетамини, с общо тегло 836,86 грама на обща стойност 33 484 лева. Той е задържан на 6 декември 2025 г. при проведена полицейска акция. Тогава полицаите иззели част от наркотика от автомобил в гр. Карлово, ползван от П.К., укрит зад арматурното табло, а друга част- от апартамент в гр. Сопот, обитаван от него.



Апелативният съд прие, че събраните гласни, писмени и веществени доказателства обосновават подозрение, че задържаният П. К. е автор на разследваното по делото престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5 000 до 20 000 лева.



Данните по делото относно конкретното деяние с оглед вида, количеството и стойността на наркотичното вещество, държането му и в автомобила, и в дома на обвиняемия, при това - укрито по специфичен начин, свидетелските показания за продължителна разпространителска дейност обуславят извода за реална опасност от извършване на друго престъпление при по-лека мярка за неотклонение.



Като не намери основание за промяна на мярката за неотклонение, Апелативният съд потвърди определената такава от Окръжен съд - Пловдив - "задържане под стража“.



Определението на апелативния съд е окончателно.