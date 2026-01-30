ИЗПРАТИ НОВИНА
Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42
©
виж галерията
Напредват дейностите по саниране на жилищен блок № 217 в район "Тракия“ – част от програмата за енергийно обновяване. В това се увери заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов. Той се срещна с представители на фирмата изпълнител, с които обсъди хода на строителните работи, както и с живущите в сградата, които споделиха своите впечатления и въпроси, свързани с изпълнението.

В рамките на проекта ще бъде извършено топлинно изолиране на външните стени и покрива на сградата, както и на подовете. Ще бъдат подменени неефективните врати и прозорци на сградата, ще бъде заменено осветлението в общите части със светодиодно и ще бъде поставена фотоволтаична инсталация за собствено потребление.

От фирмата изпълнител увериха, че строителните дейности напредват с бързи темпове и информираха, че в момента се работи по подмяна на дограмата. Новата дограма е в процес на изработка, като предстои демонтаж на старата и монтиране на новата. В подпокривното пространство вече е положена топлоизолация, а в мазетата е извършено изолиране на таваните. Паралелно с това се изпълняват дейности по поставяне на външна топлоизолация на сградата.

Реализацията на проекта е насочена към повишаване на енергийната ефективност и значително намаляване на разходите за битово потребление на енергия.

Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026г. Общата стойност на инвестицията е 1 037 197.74 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Енергийното обновяване на жилищната сграда се осъществява по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз.


