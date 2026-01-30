ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
В рамките на проекта ще бъде извършено топлинно изолиране на външните стени и покрива на сградата, както и на подовете. Ще бъдат подменени неефективните врати и прозорци на сградата, ще бъде заменено осветлението в общите части със светодиодно и ще бъде поставена фотоволтаична инсталация за собствено потребление.
От фирмата изпълнител увериха, че строителните дейности напредват с бързи темпове и информираха, че в момента се работи по подмяна на дограмата. Новата дограма е в процес на изработка, като предстои демонтаж на старата и монтиране на новата. В подпокривното пространство вече е положена топлоизолация, а в мазетата е извършено изолиране на таваните. Паралелно с това се изпълняват дейности по поставяне на външна топлоизолация на сградата.
Реализацията на проекта е насочена към повишаване на енергийната ефективност и значително намаляване на разходите за битово потребление на енергия.
Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026г. Общата стойност на инвестицията е 1 037 197.74 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Енергийното обновяване на жилищната сграда се осъществява по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Снегът е на 25 минути от Пловдив
09:05 / 30.01.2026
Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов на еднои...
07:00 / 30.01.2026
Жители на Пловдив: Страхуваме се, че ще сме следващият случай кат...
22:50 / 29.01.2026
Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия жив...
20:49 / 29.01.2026
Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!
19:36 / 29.01.2026
17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъплен...
18:45 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS