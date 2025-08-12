Наказаха момичета, чекнещи се от кола в движение, шофьорчето също го отнесе

© ТикТок Санкциониран е водач, от чийто лек автомобил три момичета са се возили рисково през прозорците, съобщиха от ОД МВР Пловдив.



За безотговорно поведение актове са съставени на едната от пътничките и на родителите на другите две деца. Незабавната проверка започнали вчера служители от Трето РУ в Пловдив по повод разпространени кадри в социалната мрежа с три момичета, които по време на движение на лек автомобил са излезли през прозорците и се снимат с телефон.



Установено е, че опасната ситуация се е разиграла около 23,00 ч. на 10 август, в зоната на кръстовище между бул. "България“ и ул. "Огражден“. Колата управлявал 21-годишен младеж, а пътничките са на 14, 15 и 16 години. На шофьора е съставен акт за това, че не е осигурил безопасното пътуване на пасажерите - нарушение по чл. 132 т. 2 от Закона за движение по пътищата.



За недисциплинирано поведение като пътник в колата 16-годишното момиче също е глобено. На другите две непълнолетни, които не подлежат на наказателна отговорност, административни санкции са получили родителите. Материалите по преписката са изпратени в Районна прокуратура – Пловдив с мнение за налагане на възпитателни мерки от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.