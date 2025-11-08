ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-търсени са 4 квартала в Пловдив, повечето сделки стават с кредити - 5000 лв/кв. м, ето къде
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
© Plovdiv24.bg
В Пловдив средните цени на жилищата варират от 1100 евро до около 1600 евро за кв. м в зависимост от характеристиките на имота и неговото местоположение, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти.

Предпочитани от купувачите райони в града са “Кършияка", “Христо Смирненски", “Тракия" и центъра на града. Цените на реализираните сделки за покупка на апартаменти в центъра на Пловдив най-често варират от около 1500 евро до 2500 евро за кв. м, в “Кършияка" са между 1100 евро и 1600 евро за квадрат, в “Христо Смирненски" са между 900 евро и 1600 евро за кв. м, а в “Тракия" варират от 900 евро до 1500 евро за кв. м в зависимост от състоянието на имота.

Най-голямо е предлагането на двустайни и тристайни жилища, защото именно такива имоти търсят най-често купувачите. Най-активно е предлагането в районите “Беломорски" със средна цена около 1150 евро/кв. м, “Христо Смирненски" и “Южен".

Повечето сделки за покупка на имоти в Пловдив стават с помощта на банково кредитиране, показват данни на консултантската компания. В Пловдив и населените места около града нараства търсенето на къщи, пише "Труд".







