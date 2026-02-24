ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-старият ресторант в Пловдив отново отваря врати, но вече и с тайландска кухня
Той е познато име в ресторантьорския бранш в града – държи "Шафран“ в Капана и едноименната къща за гости в арт квартала. Той разказа, че ще "внесе“ модела от друг свой ресторант във Франкфурт, Германия, където след години работа са налучкали точната пропорция на тайландските съставки, за да стане екзотичната кухня подходяща и за европейците. Иначе тя е пикантна, лютива и много ароматна. Популярна е с това, че съчетава сладко, кисело, солено, люто и горчиво в едно ястие.
В менюто в Пловдив няма да има твърде екзотични блюда. Главно ще се използва пилешко и телешко. "Ще се позиционираме в среден ценови клас, едно основно ястие ще е между 9 и 13-14 евро“, допълва Васил Яков.
"Златна круша“ е най-старият ресторант в Пловдив, открит през 1929 година. Проектиран е от известния архитект Боян Чинков по поръчка на тогавашния собственик Димитър Кожухаров. В миналото това е било любимо място на бохемите в града. В началото "Крушата" била евтина кръчма, но със забележително вкусни мезета и дреболии - свински уши, шкембе чорба и др. Тук често се отбивали актьорите Никола Анастасов, Димитър Манчев, Тодор Колев, Георги Мамалев, Кирил Господинов и др, а понякога дори се налагало да се чака на опашка, за да си хванеш маса.
В последните години "Златна круша" често сменяше собствениците, но никога името си. По време на COVID кризата ресторантът се менажираше от известния шеф Николай Боруков, но обяви "нулев летен сезон" и затвори за цяло лято. После имаше още няколко неуспешни опита за възраждане на старата му слава, пише travelnews.
