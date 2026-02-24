ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-старият ресторант в Пловдив отново отваря врати, но вече и с тайландска кухня
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:52Коментари (0)2020
©
Най-старият пловдивски ресторант "Златна круша“ отваря пак, но вече с тайландска кухня. След като мина през няколко ръце и последната половин година остана под ключ, култовото заведение на ул. "Отец Паисий“ в момента се обновява. "Планираме да отворим през април. Интериорът няма да се променя кардинално, ще направим освежаване отвън. Но името се запазва същото, само с малки букви отдолу ще добавим "Thai cuisine“, обясни инвеститорът Васил Яков. 

Той е познато име в ресторантьорския бранш в града – държи "Шафран“ в Капана и едноименната къща за гости в арт квартала. Той разказа, че ще "внесе“ модела от друг свой ресторант във Франкфурт, Германия, където след години работа са налучкали точната пропорция на тайландските съставки, за да стане екзотичната кухня подходяща и за европейците. Иначе тя е пикантна, лютива и много ароматна. Популярна е с това, че  съчетава сладко, кисело, солено, люто и горчиво в едно ястие.

В менюто в Пловдив няма да има твърде екзотични блюда. Главно ще се използва пилешко и телешко. "Ще се позиционираме в среден ценови клас, едно основно ястие ще е между 9 и 13-14 евро“, допълва Васил Яков. 

"Златна круша“ е най-старият ресторант в Пловдив, открит през 1929 година. Проектиран е от известния архитект Боян Чинков по поръчка на тогавашния собственик Димитър Кожухаров. В миналото това е било любимо място на бохемите в града. В началото "Крушата" била евтина кръчма, но със забележително вкусни мезета и дреболии - свински уши, шкембе чорба и др. Тук често се отбивали актьорите Никола Анастасов, Димитър Манчев, Тодор Колев, Георги Мамалев, Кирил Господинов и др, а понякога дори се налагало да се чака на опашка, за да си хванеш маса.

В последните години "Златна круша" често сменяше собствениците, но никога името си. По време на COVID кризата ресторантът се менажираше от известния шеф Николай Боруков, но обяви "нулев летен сезон" и затвори за цяло лято. После имаше още няколко неуспешни опита за възраждане на старата му слава, пише travelnews.







Още новини от Новини от Пловдив:
Ерджан Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани...
14:13 / 24.02.2026
Украинци организират молебен за мир в Пловдив, но имат голям проб...
13:06 / 24.02.2026
Ясна е присъдата на Джуней Дюлгеров, убил трима на Околовръстното...
13:15 / 24.02.2026
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026

Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
