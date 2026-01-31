ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-голямата болница в Пловдив и България със специален призив
Идеята на активността е да напомни, че любовта към себе си и към близките започва с грижа за здравето. В забързаното ежедневие симптомите често се подценяват или приемат за временен дискомфорт, а сърцето "говори“ много преди да се стигне до сериозен инцидент. Инициативата цели да насърчи хората да се вслушват в сигналите на тялото си, да търсят навременна медицинска помощ и да възприемат профилактиката като израз на отговорност и обич.
Под надслова "Слушай сърцето си“ специалистите от Клиниката по кардиология, както и от отделенията по инвазивна кардиология и кардиохирургия, обединяват усилия, за да говорят открито и разбираемо за най-честите сърдечно-съдови заболявания – високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, прединфарктни и инфарктни състояния, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, както и за рисковете, свързани с придружаващи хронични състояния.
След отпадане на противоепидемичните мерки във връзка с обявената грипна епидемия в Пловдив и областта пациентите ще имат възможност за консултации със специалисти. В рамките на кампанията ще бъдат представяни реални случаи от клиничната практика, както и достъп до полезна и достоверна информация за симптомите, които не бива да се игнорират – задух, болка в гърдите, учестен пулс, умора, замайване. Акцент ще бъде поставен и върху новите технологии и съвременните методи в кардиологичното и кардиохирургичното лечение, които позволяват по-щадящи и ефективни терапии.
Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в България, като около 65% от всички смъртни случаи се дължат именно на тях, включително инфаркти и инсулти. Особено тревожни са данните за Южния централен район, който включва областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян и Хасково и според Евростат е регионът с най-висок дял на смъртност от сърдечно-съдови заболявания в Европейския съюз.
"Слушай сърцето си“ е повече от медицинска кампания – тя е призив към осъзнатост. В месеца, в който говорим за любов, УМБАЛ "Свети Георги“ напомня, че грижата за сърцето е най-дългосрочният жест на любов – към себе си и към хората, които ни обичат.
С тази инициатива УМБАЛ "Свети Георги“ затвърждава ролята си на активен обществен партньор, който не само лекува, но и работи за превенция, информираност и по-добро качество на живот.
