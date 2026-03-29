Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:48 / 29.03.2026

От началото на 2025 г. до средата на март 2026 г. в област Пловдив са сключени 1145 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 395,3 млн. евро. От тях 272,5 млн. евро са безвъзмездни средства, а над 122 млн. евро са съфинансиране от самите бенефициенти. Това представлява почти 10% от всички сключени договори в страната за периода, съобщи Нели Караджова, управител на Областен информационен център – Пловдив, на пресконференция в ДК "Борис Христов“.



Най-много договори – 590 на обща стойност 123,4 млн. евро – са по програмите, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2021–2027 г. Следват 455 договора по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Останалите проекти са по програми от предишния период, Програма "Цифрова Европа“ и Фонд "Научни изследвания“.



Бизнесът води по брой проекти







В областта най-много проекти реализира бизнесът чрез Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Те са 433 на обща стойност 35 млн. евро, като безвъзмездната помощ е над 22,5 млн. евро. Сред по-големите процедури са:



"Подкрепа за семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчийство“ – 191 договора



"Разработване на иновации“ – 60 договора



"Дигитализация на предприятията“ – 162 договора



"Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ – 20 договора, като процесът тепърва стартира



Инвестиции в публичния сектор и инфраструктура



В публичния сектор се финансират проекти по Програма "Развитие на регионите“ за почти 55 млн. евро. По Програма "Околна среда“ се инвестират в зелени мерки, рекултивация на депо в Шишманци, управление на риска от наводнения и модернизация на системата за контрол на питейната вода.



Проекти по "Транспортна свързаност“ включват изграждане на бърза зарядна станция на Асеновградско шосе и техническа помощ за жп връзка с летище Пловдив.



По Програма "Развитие на човешките ресурси“ са сключени 94 договора на стойност 13,5 млн. евро, от които 12,7 млн. евро са безвъзмездна помощ. Повечето са насочени към работодатели ("Адаптирана работна среда“, "Нови умения“) и общински проекти за "Иновативни здравно-социални услуги“.



В образованието и науката се реализират десетки проекти – от превенция на насилие в училищата и интеркултурно образование до подобряване на връзката между бизнес и наука.



Националният план за възстановяване и устойчивост



Особено активни са проектите по НПВУ в областта на нисковъглеродната икономика – близо 250 договора. Сред тях са: 141 договора по процедурата "Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ – за слънчеви инсталации и фотоволтаични системи до 10 kWp и проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради – 46 сгради в Пловдив, Асеновград, Карлово и Сопот



По приоритет "Образование и умения“ са изградени 99 дигитални клуба в читалища и регионални библиотеки, където хора с ограничен интернет достъп могат да се обучават безплатно. По приоритет "Дигитална свързаност“ се развива високоскоростна мрежа за над 41 млн. евро.



Нов проект създава Национален компетентностен център за социални иновации, който ще работи директно с общини, университети и бизнес. Центърът ще подпомага обучения, партньорства и създаване на база данни с добри практики.



Местни инициативи и малки общини



Одобрени са 9 стратегии за местни инициативни групи, които ще се изпълняват до 2029 г. Целта е повишаване на конкурентоспособността, създаване на работни места, подобряване на инфраструктурата и социалните услуги, както и опазване на природата.