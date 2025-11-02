© виж галерията Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“ – Пловдив даде начало на инициативите, посветени на своя 55-ти юбилей, с тържествена церемония по награждаването на победителите в традиционния математически турнир "Димо Малешков“.



Събитието се проведе в модерния СТЕМ център, който носи името на дългогодишния директор на елитната гимназия – доц. Кирчо Атанасов, и събра ученици, учители, родители, бивши възпитаници и приятели на училището.



В приветственото си слово директорът на МГ Веселина Карапеева припомни, че именно на 29 октомври 1970 г. е подписана заповедта, с която се създава гимназията – документ, поставил началото на история, която вече 55 години вдъхновява и обединява хора, посветени на науката. Тя подчерта, че този юбилей е не просто повод за равносметка, а доказателство за жива традиция и постоянен стремеж към развитие.



Турнирът "Димо Малешков“, посветен на първия директор на гимназията, отново събра най-младите любители на математиката. Над шестстотин участници от втори до седми и дванадесети клас премериха сили в решаването на логически задачи, които изискваха знания, концентрация и креативност. За някои от тях това беше първото състезание, а за други – поредната стъпка по пътя към големите успехи.



Церемонията започна с вдъхновяващо откриване, в което на сцената застанаха дванадесетокласникът Радослав Семов и петокласничката Никол Маринова – символ на приемствеността между поколенията в гимназията. В основата на организацията на турнира бяха учителите по математика г-жа Искра Чолакова и г-н Васил Симеонов, които са също и възпитаници на гимназията, и които с отдаденост и вдъхновение продължават делото на Димо Малешков.



Сред връчващите наградите бяха и изявени възпитаници на гимназията – Диана Начева, бронзов медалист от Международния турнир на младите физици, Велислав Джелепов, отличен на международни олимпиади по икономика и изкуствен интелект и Димана Праматарова, участвала в Лятната изследователска школа на Масачузетския технологичен университет. Присъствието им на сцената показа, че духът на МГ живее във всяко поколение, преминало през нейните класни стаи.



Бяха връчени грамоти, медали и награди на победителите, грамоти за отлично представяне, както и поощрителни награди за участниците, постигнали символичните 55 точки – послание към юбилейната година на гимназията.



Награждаването започна с най-малките участници – второкласниците, третокласниците и четвъртокласниците, за които състезанието бе първа стъпка в света на математиката. След тях на сцената излязоха победителите от пети, шести и седми клас, а финалът беше за зрелостниците от дванадесети клас. Темата за тяхното състезание, вдъхновена от кандидатстудентските изпити в Пловдивския университет, превърна награждаването им в символичен мост между училището и висшето образование. Тя беше подготвена от преподаватели от ПУ "Паисий Хилендарски“, а проф. д-р Станимир Кабаиванов – заместник-ректор на университета, лично връчи наградите на отличените дванадесетокласници, като ги насърчи да продължат своя път в света на науката.



"Това е мост между училището и университета,“ сподели проф. Кабаиванов, който е и горд възпитаник на МГ "Акад. Кирил Попов“. Той подчерта, че връзката между Пловдивския университет и Математическата гимназия е дълбока и трайна – десетки възпитаници на МГ продължават образованието си именно там, превръщайки се в следващите преподаватели, изследователи и иноватори на България.



В края на събитието директорът на гимназията г-жа Веселина Карапеева връчи сертификати на настоящи ученици от гимназията, участвали в интерактивен семинар на тема "Патентът и ти: изобрети утрешния свят“, организиран от Патентното ведомство на Република България в партньорството с Европейското патентно ведомство.



Сред официалните гости на церемонията бяха и представители на Банка ДСК, Виваком, АТРА–96, ДотКомА ЕООД, Скилкаталист и Съюза на математиците в България – секция Пловдив. Тяхната подкрепа и партньорство са неизменна част от успеха на турнира и от усилията на гимназията да поддържа високо ниво на образование и вдъхновение за младите таланти.