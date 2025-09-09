ИЗПРАТИ НОВИНА
Началото на учебната година в СУ "Никола Вапцаров" се превръща в празник на добротата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:52Коментари (1)567
©
СУ "Никола Вапцаров“ – Пловдив посреща новата учебна година с благородна инициатива. По предложение на училищното настоятелство и с одобрението на директора г-н Стоян Стратиев, тази година родителите и учениците са приканени да се включат в специална кампания: "Подари надежда, вместо цвете“.

Идеята е средствата, които традиционно се отделят за букети на 15 септември, да бъдат дарени за каузата в помощ на Митко Миланов.

По време на тържественото откриване на учебната година в двора на училището ще бъде поставена специално обозначена кутия за дарения. Всеки, който желае, ще може да направи своя принос. Събраните средства ще бъдат изброени и отчетени в присъствието на представители на Училищното настоятелство и впоследствие предадени на семейството на Митко. Протоколът с окончателната сума ще бъде публично обявен на входа на училището.

"Това не е просто жест, а урок – и за децата, и за нас самите. Урок по съпричастност и доброта“, подчертават организаторите.

Така началото на учебната година в СУ "Никола Вапцаров“ няма да бъде само празник на знанието, а и тържество на човечността.

Всеки, който има възможност и желание, може да подкрепи каузата чрез дарение. 

Към момента дарените средства са 161 740.44 евро, а целта е 210 000 EUR. 

Банка: Allianz Bank

İBAN: BG25BUIN95611000739747

BİC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев 

Основание: Димитър Милков Миланов







преди 1 ч. и 3 мин.
0
 
 
Поканете и Ицо Стоичков, да си спомни откъде тръгна...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

