|Началото на учебната година в СУ "Никола Вапцаров" се превръща в празник на добротата
Идеята е средствата, които традиционно се отделят за букети на 15 септември, да бъдат дарени за каузата в помощ на Митко Миланов.
По време на тържественото откриване на учебната година в двора на училището ще бъде поставена специално обозначена кутия за дарения. Всеки, който желае, ще може да направи своя принос. Събраните средства ще бъдат изброени и отчетени в присъствието на представители на Училищното настоятелство и впоследствие предадени на семейството на Митко. Протоколът с окончателната сума ще бъде публично обявен на входа на училището.
"Това не е просто жест, а урок – и за децата, и за нас самите. Урок по съпричастност и доброта“, подчертават организаторите.
Така началото на учебната година в СУ "Никола Вапцаров“ няма да бъде само празник на знанието, а и тържество на човечността.
Всеки, който има възможност и желание, може да подкрепи каузата чрез дарение.
Към момента дарените средства са 161 740.44 евро, а целта е 210 000 EUR.
Банка: Allianz Bank
İBAN: BG25BUIN95611000739747
BİC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Димитър Милков Миланов
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 1 ч. и 3 мин.
0
