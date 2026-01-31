ЗАРЕЖДАНЕ...
|На вниманието на пловдивчани - приемаме нова общинска образователна програма 2026-2028
Програма включва периода 2026 – 2028 година, като е разработена вследствие на проучване на актуалното състояние, потребностите и очакванията от системата за предучилищно и училищно образование в община Пловдив.
Общинската образователна програма е насочена към повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес. Осигуряване на условия за качествено и ефективно образование и превръщане на образователната среда в детската градина и училището в желана от децата и учениците територия.
Тя включва 6 подпрограми:
Две са за облагородяване на дворни пространства, проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива в общинските училища и детските градини. За целта за училищата се планира да се отпуснат по 150 000 евро за всяка от следващите три години. За детските градини е по 100 000 евро. Трябва освен да се облагородят дворните пространства, но и да се изградят модерни и безопасни площадки за игра, ремонт физкултурни салони и достъпна среда и други.
Дейности по модернизация на учебния процес също са залегнали в програмата като подпрограма, като тук се планират да бъдат отпуснати по 75 000 евро за всяка година - 2026, 2027, 2028. Идеята е да се осигури закупуване на съвременни технологични средства, придобиване на програмни продукти и лицензи, съвременно оборудване на специализирани кабинети по химия, биология, физика, математика, информационни технологии и др. в това число оборудване и използване на STEM кабинети и паралелки "Едно към едно (1:1)“ и/или за прилагане на програма "Skills for Innovation – SFI (Умения за иновации)“, в която всеки ученик ще има на разположение за целите на учебния процес персонално електронно устройство.
Община Пловдив продължава да развива иновативни модели на обучение и възпитание, като надгражда прилагането на педагогиката на Мария Монтесори в детските градини, детските ясли и училищата. През новия период програмата цели устойчивост и развитие на постигнатите резултати, както и разширяване на достъпа до метода на повече деца, родители и специалисти. Целта на подпрограмата е осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на Монтесори педагогиката в различни етапи от детското развитие и разширяване на обхвата ѝ, съобразно потребностите.
Осигуряване на условия за квалификация на педагогическите и непедагогически специалисти, работещи в институциите, прилагащи метода на Монтесори чрез основните базови програми на НБУ и чрез краткосрочни програми за надграждане и усъвършенстване на знанията и компетенциите от други обучителни организации и ВУЗ. За реализацията на тази подпрограма за желаещите да участват и одобрени детски заведения ще бъдат отпуснати по 100 000 евро за всяка от трите календарни години.
Предпоследната подпрограма в плана е Кариерното ориентиране и включва услугите и дейностите, които трябва да подпомагат хората на всяка възраст и на всички етапи от живота им най-вече учениците да правят своя избор на професия, образование, обучение и заетост, да управляват кариерата си и постигането на личните си цели. За подпомагане информираността за професиите ще бъдат отпускани по 100 000 евро за всяка от трите години. Тук се включват Организиране на посещения на производствени предприятия и професионални гимназии и провеждане на кариерна ориентация и мотивация на място; Организиране на работилници и занимания по интереси на територията на основни училища; Провеждане на курсове за кариерно ориентиране, информационни кампании.
И последната подпрограма е подкрепа за дуалните паралелки, което е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, и се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор, между образователната институция и един или няколко работодатели. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва практическо обучение в реална работна среда, което се организира в XI и XII клас за ученици, които са навършили 16 години, и обучение в съответната образователна институция. Средствата отпуснати тук са по 50 000 евро за 2026, 2027, 2028 година.
Програмата може да бъде разгледана на сайта на общината.


