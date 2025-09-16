© Около 8.20 ч. днес във Второ РУ постъпил сигнал чрез телефон 112 за забелязано безжизнено тяло в гребния канал в Пловдив. Установена е самоличността на жена на 43 години. Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата.



Както Plovdiv24.bg пръв съобщи, тази сутрин малко след 8,00 часа служител на "Общинска охрана" при обход от северната страна на водното съоръжение близо до таблото до трибуната е забелязал нещо да плува във водата и подал сигнал на телефон 112.



Веднага на мястото са изпратени два полицейски екипа и линейка. Районът незабавно бе отцепен и удавницата бе извадена. Жената е била облачена с черен гащеризон. На брега са намерени документите й за самоличност.



