|На 43 години е намерената в Пловдив мъртва жена
Както Plovdiv24.bg пръв съобщи, тази сутрин малко след 8,00 часа служител на "Общинска охрана" при обход от северната страна на водното съоръжение близо до таблото до трибуната е забелязал нещо да плува във водата и подал сигнал на телефон 112.
Веднага на мястото са изпратени два полицейски екипа и линейка. Районът незабавно бе отцепен и удавницата бе извадена. Жената е била облачена с черен гащеризон. На брега са намерени документите й за самоличност.
