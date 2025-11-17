НСИ посочи средната заплата за Пловдив, пет области са пред нас

© Plovdiv24.bg Официално съобщение от Националния статистически институт:



Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за юли 2025 г. е 2 180 лв., за август - 2 133 лв. и за септември - 2 199 лева. През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 1.2%, като достига 2 171 лева.



Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Култура, спорт и развлечения“ - с 10.9%, "Образование“ - с 6.8% и "Други дейности“ - с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 5.0%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3.9% и "Строителство“ - с 3.6%.



През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.1% спрямо третото тримесечие на 2024 г., като най-голямо е увеличението в "Операции с недвижими имоти“ - с 30.7%, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 27.4% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 23.3%.



Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 707 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 184 лв. и "Образование“ - 2 836 лева.



Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 308 лв., "Други дейности“ - 1 350 лева и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 464 лева увеличение на средната месечна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 5.0%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3.9% и "Строителство“ - с 3.6%.



По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 474 лв., а с най-ниска е област Кюстендил - 1 762 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 549 лв. - с 378 лв. или 17.4% по-висока от тази за област Пловдив.



По-високи заплати от Пловдив взимат в София-град, София-област, Варна, Враца и Стара Загора.