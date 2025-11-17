ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
НСИ посочи средната заплата за Пловдив, пет области са пред нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05Коментари (0)1292
© Plovdiv24.bg
Официално съобщение от Националния статистически институт:

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за юли 2025 г. е 2 180 лв., за август - 2 133 лв. и за септември - 2 199 лева. През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 1.2%, като достига 2 171 лева.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите "Култура, спорт и развлечения“ - с 10.9%, "Образование“ - с 6.8% и "Други дейности“ - с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 5.0%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3.9% и "Строителство“ - с 3.6%.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.1% спрямо третото тримесечие на 2024 г., като най-голямо е увеличението в "Операции с недвижими имоти“ - с 30.7%, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 27.4% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 23.3%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 4 707 лв., "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 184 лв. и "Образование“ - 2 836 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 308 лв., "Други дейности“ - 1 350 лева и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 464 лева увеличение на средната месечна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 5.0%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3.9% и "Строителство“ - с 3.6%.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 474 лв., а с най-ниска е област Кюстендил - 1 762 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 549 лв. - с 378 лв. или 17.4% по-висока от тази за област Пловдив.

По-високи заплати от Пловдив взимат в София-град, София-област, Варна, Враца и Стара Загора.


Още по темата: общо новини по темата: 572
29.10.2025 Томислав Дончев от Пловдив: Това е само началото
29.10.2025 Откриха китайския завод край Пловдив
29.10.2025 Първата китайска индустриална инвестиция у нас е факт, днес я откриват край Пловдив
25.10.2025 Мощни китайци изградиха завод до Пловдив за 18.7 милиона лева
22.10.2025 Грандиозна инвестиция планира да направи край Пловдив чужда химическа
компания
16.10.2025 Посланикът на Индия: България предлага конкурентни заплати и добри условия
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нови началници в пловдивската пожарна
09:56 / 17.11.2025
В прав текст назоваха единствената причина за поскъпването на так...
08:51 / 17.11.2025
Очите на цяла България са насочени към Пловдив
08:07 / 17.11.2025
Откриват най-новата атракция в Пловдив
08:00 / 17.11.2025
Първата за сезона мъгла в Пловдив е факт
07:52 / 17.11.2025
Блокиран е един от входовете на Пловдив
19:41 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Снукър в Пловдив
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: