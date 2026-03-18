НАП: Домашните майстори да не забравят да платят данък върху доходите си
Всички домашни майстори са длъжни да подадат годишни данъчни декларации, като видът на получавания от лицето доход определя начина на облагане на доходите.
- Ако упражняват свободна професия - т.е. извършват дейността за своя сметка, регистрирани са като самоосигуряващи се и не са еднолични търговци (ЕТ), приспадат 25% нормативно признати разходи от придобитите доходи, след което се облага остатъкът.
- Като търговци: наемат други физически лица, цяла бригада за различни дейности и т.н. Облагането е с данък върху годишната основа за доход от дейност като търговец в размер на 15%, като лицата са задължени да водят счетоводство и също да бъдат осигурени задължително като самоосигуряващи се лица.
- На граждански договор: извършват конкретна услуга, която им се възлага. Облагането е като доход от друга стопанска дейност с приспадане на 25% нормативно признати разходи.
От приходната агенция уточняват, авансовото облагане през годината на всеки три месеца е задължително, независимо от вида на дохода.
Някои домашни майстори, като лица, които извършват ремонт на електро- и водопроводни инсталации, биха могли да попаднат в обхвата на облагане с патентен данък по Закона за местните данъци и такси. Той е твърда сума и се определя според местонахождението на лицето.
Според проучване на Plovdiv24.bg преобладаваща част от домашните майстори попадат в сивия сектор. Единици са случаите, при които се издава касов бон за извършена услуга - боядисване, шпакловка, лепене на плочки и т.н. Няма официална информация колко домашни майстори са декларирали приходи и са платили данъци за 2025г.
