Домашните майстори да не забравят да платят данък върху доходите си - напомнят от Националната агенция за приходите.Всички домашни майстори са длъжни да подадат годишни данъчни декларации, като видът на получавания от лицето доход определя начина на облагане на доходите.- Ако упражняват свободна професия - т.е. извършват дейността за своя сметка, регистрирани са като самоосигуряващи се и не са еднолични търговци (ЕТ), приспадат 25% нормативно признати разходи от придобитите доходи, след което се облага остатъкът.- Като търговци: наемат други физически лица, цяла бригада за различни дейности и т.н. Облагането е с данък върху годишната основа за доход от дейност като търговец в размер на 15%, като лицата са задължени да водят счетоводство и също да бъдат осигурени задължително като самоосигуряващи се лица.- На граждански договор: извършват конкретна услуга, която им се възлага. Облагането е като доход от друга стопанска дейност с приспадане на 25% нормативно признати разходи.От приходната агенция уточняват, авансовото облагане през годината на всеки три месеца е задължително, независимо от вида на дохода.Някои домашни майстори, като лица, които извършват ремонт на електро- и водопроводни инсталации, биха могли да попаднат в обхвата на облагане с патентен данък по Закона за местните данъци и такси. Той е твърда сума и се определя според местонахождението на лицето.Според проучване напреобладаваща част от домашните майстори попадат в сивия сектор. Единици са случаите, при които се издава касов бон за извършена услуга - боядисване, шпакловка, лепене на плочки и т.н. Няма официална информация колко домашни майстори са декларирали приходи и са платили данъци за 2025г.