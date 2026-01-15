Мъж, удари кондуктор на БДЖ, а после се скри

© Plovdiv24.bg Пострадалият Харутюн Шишманян Мъж, ударил кондуктор на БДЖ, бойкотира съдебния процес срещу него в Районен съд Пловдив по-рано днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Антон Колчаков е обвинен, че на 21.08.2025 г. е причинил на пловдивчанина Харутюн Шишманян, лека телесна повреда, изразяваща се в драскотина в ляво челно-слепоочно и кръвонасядане в ляво челно-слепоочно в областта на лицето, довели до болка и страдание без разстройство на здравето.



Шишманян е изпълнявал служебните си задължения, когато е бил нападнат от Колчаков.



Мъжът не се яви в зала, въпреки че присъствието му е задължително.



Защитникът на Колчаков сподели, че с клиента му са говорили да признае вина и да сключи споразумение с прокуратурата, но предвид отсъствието му това е невъзможно.



Оказа се, че мъжът има криминално минало. Осъждан е през 2015 година с глоба, а през 2019 е бил осъден условно.



Пострадалият Шишманян пожела да бъде конституиран като частен обвинител, но съдът не уважи молбата му.



Процесът бе отложен за 11 февруари тази година. Очаква се тогава подсъдимия да присъства и процесът да започне по общия ред с разпит на свидетели.