ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мъж, удари кондуктор на БДЖ, а после се скри
Антон Колчаков е обвинен, че на 21.08.2025 г. е причинил на пловдивчанина Харутюн Шишманян, лека телесна повреда, изразяваща се в драскотина в ляво челно-слепоочно и кръвонасядане в ляво челно-слепоочно в областта на лицето, довели до болка и страдание без разстройство на здравето.
Шишманян е изпълнявал служебните си задължения, когато е бил нападнат от Колчаков.
Мъжът не се яви в зала, въпреки че присъствието му е задължително.
Защитникът на Колчаков сподели, че с клиента му са говорили да признае вина и да сключи споразумение с прокуратурата, но предвид отсъствието му това е невъзможно.
Оказа се, че мъжът има криминално минало. Осъждан е през 2015 година с глоба, а през 2019 е бил осъден условно.
Пострадалият Шишманян пожела да бъде конституиран като частен обвинител, но съдът не уважи молбата му.
Процесът бе отложен за 11 февруари тази година. Очаква се тогава подсъдимия да присъства и процесът да започне по общия ред с разпит на свидетели.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
10:06 / 15.01.2026
Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради п...
09:29 / 15.01.2026
Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пл...
09:21 / 15.01.2026
Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта н...
08:41 / 15.01.2026
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS