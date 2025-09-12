Мъж открадна кутия с дарения от магазин в Пловдив

© След усилено разследване служители от Трето РУ установиха и задържаха младеж, откраднал кутия с парични дарения от търговска верига в Пловдив.



Сигналът за посегателството от магазин на ул. "Васил Левски“ постъпил миналия четвъртък, а в хода на оперативните и издирвателни действия станала ясна самоличността на автора – 22-годишен познайник на полицията.



При залавянето му той направил самопризнания, а по случая е образувано досъдебно производство.