|Мъж открадна кутия с дарения от магазин в Пловдив
Сигналът за посегателството от магазин на ул. "Васил Левски“ постъпил миналия четвъртък, а в хода на оперативните и издирвателни действия станала ясна самоличността на автора – 22-годишен познайник на полицията.
При залавянето му той направил самопризнания, а по случая е образувано досъдебно производство.
