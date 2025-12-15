ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж е в болница в Пловдив със счупена челюст след побой от баща и син
В резултат на това пострадалият е с избити зъби. С разследването се заели служители на сектор "Криминална полиция" при РУ-Пазарджик заедно с колегите им полицейски инспектори, обслужващи района. След предприетите действия са задържани 26-годишен мъж и негов 40-годишен съучастник и двамата от село Сарая.
Късно вечерта в петък на една от улиците на областния град възникнал скандал между 54-годишен мъж от Пазарджик, неговия 23-годишен син и техен 66-годишен съсед.
Разпрата бързо прераснала в побой, като бащата и синът нанесли удари в лицето на по-възрастния си опонент. Мъжът е с фрактура на челюстта. Той е транспортиран в МБАЛ "Пазарджик", а от там в пловдивска болница за лечение.
Четиримата побойници са задържани в ареста на РУ-Пазарджик за срок до 24 часа. И по двата случая са образувани досъдебни производства, които са под надзора на Районната прокуратура.
