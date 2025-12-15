ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъж е в болница в Пловдив със счупена челюст след побой от баща и син
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:30Коментари (0)1950
©
Служители от РУ-Пазарджик установиха и задържаха четирима мъже за побои и нанесени телесни повреди. Първата случка се разиграла през казино в областния град. 42-годишен жител на пазарджишкото село Сарая бил нападнат от двама мъже, които го извели от залата и в близост до нея му нанесли побой.

В резултат на това пострадалият е с избити зъби. С разследването се заели служители на сектор "Криминална полиция" при РУ-Пазарджик заедно с колегите им полицейски инспектори, обслужващи района. След предприетите действия са задържани 26-годишен мъж и негов 40-годишен съучастник и двамата от село Сарая.

Късно вечерта в петък на една от улиците на областния град възникнал скандал между 54-годишен мъж от Пазарджик, неговия 23-годишен син и техен 66-годишен съсед.

Разпрата бързо прераснала в побой, като бащата и синът нанесли удари в лицето на по-възрастния си опонент. Мъжът е с фрактура на челюстта. Той е транспортиран в МБАЛ "Пазарджик", а от там в пловдивска болница за лечение.

Четиримата побойници са задържани в ареста на РУ-Пазарджик за срок до 24 часа. И по двата случая са образувани досъдебни производства, които са под надзора на Районната прокуратура.







