Мъж е в болница в Пловдив, спешно докаран с хеликоптер
Автор: Нели Гергьовска 16:06
© Plovdiv24.bg
Архив
Въздушна линейка транспортира 50-годишен мъж от девинското село Гьоврен до болница в Пловдив. Той е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Сигналът за инцидента е подаден днес, а екип на "Спешна помощ" веднага е реагирал и е откарал пострадалия в Спешното отделение в Смолян, където е стабилизиран и състоянието е овладяно. Засега не е ясна причината за травмата на мъжът от Гьоврен.

Въздушната линейка кацна са стадиона "Септември“ в смолянския квартал Райково. пациентът бе прехвърлен в хеликоптера под непрекъснат медицински мониторинг. Мъжът ще бъде закаран в болница в Пловдив.







Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

