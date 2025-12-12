ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж е в болница в Пловдив, спешно докаран с хеликоптер
Въздушната линейка кацна са стадиона "Септември“ в смолянския квартал Райково. пациентът бе прехвърлен в хеликоптера под непрекъснат медицински мониторинг. Мъжът ще бъде закаран в болница в Пловдив.
Aнонимен
преди 26 мин.
0
