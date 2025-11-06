Мъж е ранен пред заведение в Пловдив

© Около 2 ч. вчера дежурен автопатрул на Пето РУ бил насочен към сигнал за възникнал скандал в заведение за бързо хранене в жк "Тракия“.



Проверката установила, че при спречкване 30-годишен мъж нанесъл порезна рана с нож по ръката на по-възрастен опонент.



След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение. Нападателят е задържан за едно денонощие.



По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди – по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК.