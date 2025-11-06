ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
Проверката установила, че при спречкване 30-годишен мъж нанесъл порезна рана с нож по ръката на по-възрастен опонент.
След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение. Нападателят е задържан за едно денонощие.
По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди – по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
