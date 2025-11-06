ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:12Коментари (0)1394
©
Около 2 ч. вчера дежурен автопатрул на Пето РУ бил насочен към сигнал за възникнал скандал в заведение за бързо хранене в жк "Тракия“.

Проверката установила, че при спречкване 30-годишен мъж нанесъл порезна рана с нож по ръката на по-възрастен опонент.

След оказана медицинска помощ пострадалият е освободен за домашно лечение. Нападателят е задържан за едно денонощие.

По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди – по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета К...
12:21 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025
ФК "Марица" ще кандидатства за обновяване на базата
10:46 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Самолети предизвикват мощни тътени над Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: