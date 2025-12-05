ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж, блъснал дете на пешеходна пътека, бе осъден в Пловдив
Случаят е от 27.03.2025 г. при кръстовището на бул."Никола Вапцаров" и ул. "Константин Геров". Ташков управлявал автомобила и не спрял на червен светофар, вследствие на което ударил 7-годишния Костадин Георгиев, който пресичал на пешеходна пътека.
Детето получило множество травми - счупване на двете кости на дясната подбедрица в долната трета, довела до трайно затрудняване на движенията на долния десен крайник за 5-6 месеца.
В крайна сметка мъжът се осъден на 10 месеца условно с 3 години изпитателен срок. Книжката му ще бъде отнета за 1 година.
Той трябва да заплати разноските по делото към ОД МВР Пловдив, които са над 1000 лева.
