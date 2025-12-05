ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъж, блъснал дете на пешеходна пътека, бе осъден в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 13:06
© Plovdiv24.bg
Николай Ташков, ударил 7-годишно дете на пешеходна пътека в Пловдив, се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Случаят е от 27.03.2025 г. при кръстовището на бул."Никола Вапцаров" и ул. "Константин Геров". Ташков управлявал автомобила и не спрял на червен светофар, вследствие на което ударил 7-годишния Костадин Георгиев, който пресичал на пешеходна пътека. 

Детето получило множество травми -  счупване на двете кости на дясната подбедрица в долната трета, довела до трайно затрудняване на движенията на долния десен крайник за 5-6 месеца.

В крайна сметка мъжът се осъден на 10 месеца условно с 3 години изпитателен срок. Книжката му ще бъде отнета за 1 година. 

Той трябва да заплати разноските по делото към ОД МВР Пловдив, които са над 1000 лева.







