Мъж, блъснал дете на пешеходна пътека, бе осъден в Пловдив

© Plovdiv24.bg Николай Ташков, ударил 7-годишно дете на пешеходна пътека в Пловдив, се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Случаят е от 27.03.2025 г. при кръстовището на бул."Никола Вапцаров" и ул. "Константин Геров". Ташков управлявал автомобила и не спрял на червен светофар, вследствие на което ударил 7-годишния Костадин Георгиев, който пресичал на пешеходна пътека.



Детето получило множество травми - счупване на двете кости на дясната подбедрица в долната трета, довела до трайно затрудняване на движенията на долния десен крайник за 5-6 месеца.



В крайна сметка мъжът се осъден на 10 месеца условно с 3 години изпитателен срок. Книжката му ще бъде отнета за 1 година.



Той трябва да заплати разноските по делото към ОД МВР Пловдив, които са над 1000 лева.