Мъртвопиян шофьор бе заловен в Пловдив

© Мъртвопиян шофьор бе заловен в първите часове на вчерашния ден в Пловдив. Около 2.45 ч., на бул. "Македония“ пътни полицаи спрели за рутинна проверка лек автомобил БМВ. Оказало се, че 32-годишният мъж зад волана е под въздействие на солидно количество алкохол – над 2,8 промила.



Същия ден, към 14 ч., друг пиян водач с над 2 промила алкохол, попаднал в ареста на РУ-Карлово. Нарушението на 58-годишния мъж, управлявал лек автомобил "Фолксваген“, е установено в село Розино. Срещу двамата са образувани бързи производства.