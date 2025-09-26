ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъртвопиян шофьор бе заловен в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00Коментари (1)754
Мъртвопиян шофьор бе заловен в първите часове на вчерашния ден в Пловдив. Около 2.45 ч., на бул. "Македония“ пътни полицаи спрели за рутинна проверка лек автомобил БМВ. Оказало се, че 32-годишният мъж зад волана е под въздействие на солидно количество алкохол – над 2,8 промила.

Същия ден, към 14 ч., друг пиян водач с над 2 промила алкохол, попаднал в ареста на РУ-Карлово. Нарушението на 58-годишния мъж, управлявал лек автомобил "Фолксваген“, е установено в село Розино. Срещу двамата са образувани бързи производства.







Абе ликвидирайте ги тези на място, егати и убийците!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

