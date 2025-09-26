ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъртвопиян шофьор бе заловен в Пловдив
Същия ден, към 14 ч., друг пиян водач с над 2 промила алкохол, попаднал в ареста на РУ-Карлово. Нарушението на 58-годишния мъж, управлявал лек автомобил "Фолксваген“, е установено в село Розино. Срещу двамата са образувани бързи производства.
