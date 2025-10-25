ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Можем да откажем работа, която застрашава здравето и живота ни
Темата е изключително актуална в контекста на провежданата Европейска седмица на безопасния труд. По инициатива на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда в цялата страна се провеждат информационни дни в средните училища и университетите. Темата е важна, тъй като завършващите в един момент ще се окажат на пазара на труда и да имат предвид, че, освен всичко друго, трябва да се съобразяват с изискванията за здраве и безопасност, както и с изискванията за декларирания труд.
Всяка професия крие риск, но най-рискови отрасли за травматизъм, злополуки и професионални заболявания са строителството, добивната промишленост, тежкото машиностроене. За тях има измислени достатъчно правила, които, ако се спазват, би трябвало всеки да се прибира жив и здрав в къщи всяка вечер - коментира Чернаев.
Всеки работещ има право да изисква да работи безопасно, да търси обучение и инструктаж за безопасна работа. Имат право да откажат всяка работа, която решат и преценят, че застрашава здравето и живота им.
Повече гледайте в прикаченото видео!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Само един кандидат за директор на желана гимназия в Пловдив
10:30 / 25.10.2025
Re:Bazaar отново се случва в Пловдив – този път с мисия, свързана...
07:20 / 25.10.2025
В Пловдив дипломи връчва единственият по рода си университет на Б...
06:00 / 25.10.2025
Зимата чука на вратата ни
16:21 / 24.10.2025
Пуснаха под голяма парична гаранция обвинените в измама
16:09 / 24.10.2025
Нов инцидент на пътя Пловдив - Карлово
15:46 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS