Здравословните и безопасни условия на труд и декларираната заетост коментира на първото издание на "Парад на професиите" в Пловдив директорът на Регионалната инспекция по труда Атанас Чернаев, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Темата е изключително актуална в контекста на провежданата Европейска седмица на безопасния труд. По инициатива на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда в цялата страна се провеждат информационни дни в средните училища и университетите. Темата е важна, тъй като завършващите в един момент ще се окажат на пазара на труда и да имат предвид, че, освен всичко друго, трябва да се съобразяват с изискванията за здраве и безопасност, както и с изискванията за декларирания труд.



Всяка професия крие риск, но най-рискови отрасли за травматизъм, злополуки и професионални заболявания са строителството, добивната промишленост, тежкото машиностроене. За тях има измислени достатъчно правила, които, ако се спазват, би трябвало всеки да се прибира жив и здрав в къщи всяка вечер - коментира Чернаев.



Всеки работещ има право да изисква да работи безопасно, да търси обучение и инструктаж за безопасна работа. Имат право да откажат всяка работа, която решат и преценят, че застрашава здравето и живота им.



