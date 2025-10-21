ИЗПРАТИ НОВИНА
Парад на професиите започна в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 17:29
© Plovdiv24.bg
Националната кампания "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия“ стартира в Пловдив днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

От 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата е домакин на първото издание на форума. Събитието е част от националната кампания за кариено информиране на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.

Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си.

От организаторите споделят, че в България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.

"Работата не е задължение, а израз на същност и мечтите. Бизнесът не е само икономика, а платформа за творчество и развитие. Всеки избор професионален и личен създава света в които ще живеем утре. Всеки наш избор е врата към нашата технологична реалност, която вече присъства и ние можем да е променяме и подобряване.", сподели организаторът Васка Бакларова. 

Тя допълни, че младите хора ще могат да се запознаят от близо с 80 професии, които градят нашата икономика. 

Категорична е, че това е начина да събудим мечтите на децата и да се формира новото бъдеще в което ще живеем.








