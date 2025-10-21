ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Парад на професиите започна в Пловдив
От 16:30 до 20:00 ч. градът под тепетата е домакин на първото издание на форума. Събитието е част от националната кампания за кариено информиране на младежи до 29 г., ученици и студенти – с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика.
Целта на форума е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си.
От организаторите споделят, че в България официално съществуват 142 професии, но повечето младежи познават едва около 30 – факт, който води до пропуснати възможности и неинформирани избори.
"Работата не е задължение, а израз на същност и мечтите. Бизнесът не е само икономика, а платформа за творчество и развитие. Всеки избор професионален и личен създава света в които ще живеем утре. Всеки наш избор е врата към нашата технологична реалност, която вече присъства и ние можем да е променяме и подобряване.", сподели организаторът Васка Бакларова.
Тя допълни, че младите хора ще могат да се запознаят от близо с 80 професии, които градят нашата икономика.
Категорична е, че това е начина да събудим мечтите на децата и да се формира новото бъдеще в което ще живеем.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Загробват птици край Пловдив
15:40 / 21.10.2025
Силен тътен над Пловдив!
15:20 / 21.10.2025
Признат е за виновен по всички повдигнати обвинения, осъден е на ...
15:08 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Ще се лее асфалт от двете страни на Централна гара
14:20 / 21.10.2025
Студентка от Великобритания за Пловдив: Бях много притеснена в на...
11:58 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS