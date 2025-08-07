ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспособен
По първоначални данни, 44-годишен неправоспособен моторист се е блъснал в бус и отскочил в лентата за насрещното движението, където се ударил в други два автомобила.
На място било изяснено, че преди инцидента бусът бил ударил отзад други две коли. След медицински преглед водачът на мотора е бил освободен за домашно лечение.
Направени тестове за употребата на алкохол – пробите са отрицателни. По случая е взето административно отношение от служители на сектор "Пътна полиция“.
