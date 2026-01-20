ИЗПРАТИ НОВИНА
Москов: ГЕРБ и ПП-ДБ да кажат дали могат да се дистанцират от ДПС и Радев
Автор: Диана Бикова 12:05
© Plovdiv24.bg
Коалиция "Синя България" ще настоява за ясен и категоричен отговор от ГЕРБ дали може да се дистанцира от ДПС, а ПП-ДБ - от Румен Радев. Влизането на Радев в политиката може да бъде вид катарзис. Бъдещият парламент трябва да има твърд и убедителен десен блок, за да се противопостави на всичко, което ни залива. Задачата е да се предложат смислени десни политики. Това заяви в Пловдив лидерът на партия КОД д-р Петър Москов. На пресконференцията присъстваха председателят на НФСБ Борис Ячев, председателят на националния предизборен щаб на "Синя България" Ивайло Йонков, председателят на КОД - Пловдив Пепа Деведжиева и заместникът й Ивайло Спасов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Москов смята, че в бъдещия парламент е нужна политическа сила, която да дисциплинира отделните политически играчи, за да може България да се върне към нормалния политически живот в страната. Решението, според него, не е Радев. За "Синя България" влизането на Радев в политиката не е нещо ново, но той може да бъде лидер на евразийската перспектива пред България, имайки предвид, че е бил кандидатът на БСП за президент.

"Той винаги е бил наш политически противник и ще продължи да бъде такъв. Няма конфликт на статукво и на нова алтернатива. Конфликтът на Радев/партията му и ДПС/Пеевски е личен конфликт – това е сблъсък за контрол върху държавата. Казват: трябва държавата да се намеси – навсякъде е в живота ни, искат да я контролират и спорят кой ще я контролира по-добре. Радев е част от говорителите на тези, които казват че ще контролират по-добре" - коментира лидерът на КОД. 

"Синя България" се обръща към онези хора, които знаят, че, когато някой казва "ще дам, означава, че някой трябва да го изработи, към хората, които са "касичката", към хората, които не искат държавата да им дава, а да не им пречи - подчерта Москов. 

Коалицията, която към момента е най-голямата извънпарламентарна политическа сила, ще поддържа дистанция от Радев и ДПС. 

Борис Ячев заяви:

"От снощи "Синя България" има основен политически опонент, Радев никога не е бил наш президент. Той трябва да отговори на няколко важни въпроса: с кого би си партнирал, какви са вижданията му за развитие на бизнеса, антикорупционната политика, отношение към основните политически играчи. Радев и Пеевски имат сходни черти в политическата си кариера - стъпиха върху политическа платформа, която впоследствие унищожиха. 

Влизаме със силен старт в тази кампания. За нас кампанията ще бъде интересна, ще се позиционираме като категорични опоненти, влизаме силни, мобилизирани, със сериозни очаквания за интерес. В ход са разговори с различни организации, които искат да се присъединят към "Синя България".".

Председателят на националния предизборен щаб на "Синя България" Ивайло Йонков обяви, че ще се фокусират върху три основни теми: икономика, сигурност, социален живот. Обеща, че смело ще посочват какво е лъжа и какво е истина.

Подробности от пресконференцията гледайте в прикаченото видео!



