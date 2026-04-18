Благородната инициатива за поставяне на автомати за хранене на бездомни животни срещу рециклиране на пластмасови бутилки в Пловдив завърши с фиаско. Две години след старта на проекта една от хранилките до кучешката площадка на парк Лаута е занемарена, мръсна и неподдържана и едва ли дори и бездомно животно би се хранило или поило от нея.

В окаяното й състояние се убеди репортер на Plovdiv24.bg, който посети мястото и засне нелицеприятната картина. Приложените снимки ясно показват нивото на безхаберието. Решихме да изпробваме дали машината работи и ако пуснем пластмасова бутилка дали ще я приеме и дали съответно ще пусне храна. За наше огромно съжаление както изглежда машината на външен вид, така и се оказа, че не функционира, а стои като паметник, който ръждясва.

Когато пуснахме две пластмасови бутилки нямаше никакъв ефект. Тук трябва да припомним, че идеята на подобни устройства е хората да рециклират пластмасови бутилки и машината да дава доза храна, която да служи за бездомните кучета и котки. В друго отделение може да се налива вода, която също да се използва за напояване на животните. Автоматът обаче се оказа, че не функционира и е задръстен с несъбрани бутилки. Все пак някой, който иска по някакъв начин да помогне на бездомните животни, беше купил и отворил кутия с храна, която обаче беше мухлясала.

И с просто око е видно, че фирмата, която е инициатор на добрата на пръв поглед идея, не полага грижи за тяхната поддръжка към настоящия момент. Машините, които трябваше да се захранват от соларни панели, са счупени, зацапани, а отделенията им за храна са празни или пълни с боклуци.

Въпросният куче-коте-мат, който беше част от рекламираните в кампанията преди две години като екологичен и съвременен се е превърнал в занемарена статуя, от който няма никаква полза, освен да рекламират фирма за бързи кредити.

Гледката в непосредствена близост до детска площадка и един от най-големите паркове в града не е приятна. Жителите на Пловдив, които се надяваха на модерно и цивилизовано решение за бездомните животни, са вече разочаровани.

Надяваме се след нашата статия да заострим вниманието както на общината, така и на фирмата и да бъдат предприети мерки или за възстановяване на автоматите, или за тяхното премахване от парка.