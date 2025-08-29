ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Много тежка катастрофа на АМ "Тракия" с чужда кола, двама младежи са с опасност за живота
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:52Коментари (1)2288
©
Снимка: Архив
Петима души бяха ранени при пътен инцидент, станал вчера в района на 118-ия километър на автомагистрала "Тракия“ в посока София, съобщи от пресцентъра на МВР-Пловдив.

Сигнал за катастрофата е подаден около 5 ч. сутринта. По първоначална информация, инцидентът е възникнал поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация. "Фолксваген“, управляван от 51-годишен водач, е застигнал и блъснал отзад "БМВ“, в което са пътували петимата пострадали.

В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор на "БМВ“ и пътниците му – жена на 45 години, 12-годишно момиче, 18-годишна млада жена и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51-годишния водач на "Фолксваген“ са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, като от него е взета кръвна проба за химически анализ.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. По случая работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“ към МВР.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Веднага в затвора шофьорът на БМВ-как ще допусне Фолксваген да го настигне и да го блъсне отзад-.такова нещо не съм чувал досега.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Влаковете ще преминават през участъка на инцидента с 5 километра ...
11:09 / 29.08.2025
Заради детски фестивал се променя движението в участък от булевар...
10:20 / 29.08.2025
Стотици пловдивчани остават без вода днес
10:41 / 29.08.2025
Изгарянето на животни в Пловдив е преустановено, мерките за биоси...
09:43 / 29.08.2025
Нов път до Пловдив с ограничение от 70 км/ч в гъсто застроен учас...
09:16 / 29.08.2025
Обновиха пътната маркировка на места в "Северен"
08:39 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
12:31 / 27.08.2025
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
22:22 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
08:43 / 27.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
Първа лига сезон 2025/26
Изграждат кръгово кръстовище на Кукленско шосе
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: