|Много тежка катастрофа на АМ "Тракия" с чужда кола, двама младежи са с опасност за живота
Сигнал за катастрофата е подаден около 5 ч. сутринта. По първоначална информация, инцидентът е възникнал поради неспазена дистанция между два автомобила с чуждестранна регистрация. "Фолксваген“, управляван от 51-годишен водач, е застигнал и блъснал отзад "БМВ“, в което са пътували петимата пострадали.
В болница с различни травми са настанени 60-годишният шофьор на "БМВ“ и пътниците му – жена на 45 години, 12-годишно момиче, 18-годишна млада жена и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 51-годишния водач на "Фолксваген“ са отрицателни. Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, като от него е взета кръвна проба за химически анализ.
Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед. По случая работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“ към МВР.
