Много прости хора има: Шофьорка получи неприятно съобщение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:26Коментари (2)2773
© Фейсбук
Млада дама от Пловдив е била изненадана от неприятно съобщение - "Спирай си колата пред твоя блок", преди два дни, когато сутринта е тръгвала за работа. За това съобщи самата тя, без да крие раздразнението си:

"Намерих това любезно съобщение под чистачката на колата ми. Ще отбележа, че бях паркирала не само пред блока си (326), но и пред входа, в който живея от 14 години. Досега не съм паркирала пред чужди блокове, именно, за да избегна подобни малоумия.

Моля, ако някой си го познае, да се свърже с мен. Много искам да разбера какъв точно проблем има с колата ми", пише жената.

"Много прости хора има за съжаление..И ние с мъжа ми паркирахме двете коли една зад друга, понеже мястото позволява, на "нечие място" и резултатът са 1 счупена и 1 изкривена чистачка на двете коли.

Паркоместата не са достатъчни и всеки спира където намери свободно място..Когато искаш мястото да е твое, плащаш си и си слагаш скоба, а не такива селски изпълнения и се мислиш за велик", подкрепи я друга пловдивчанка.







Тоя вмирисан град,честно казано много си обичам града,ама все по-често се замислям да си ходя на село....
