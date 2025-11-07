ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младежи помагат на гимназисти в избора на кариера в Пловдив
Целта на форума е да подкрепи над 100 гимназисти в процеса на осъзнат кариерен избор. Студенти и родители на млади хора също са добре дошли. Чрез личните истории и опит на над 10 експерти от цяла България, те ще имат възможност да чуят за реалните пътища на развитие, да зададат важни въпроси и да разберат какви умения и нагласи са нужни за успех. Посетителите ще имат шанса да се срещнат с професионалисти от различни направления, някои от които лекари, архитекти, инженери, адвокати, предприемачи, маркетинг и PR специалисти, преподаватели, НПО специалисти, младежки работници, инфлуенсъри. Участниците ще могат да участват и в томбола с много награди.
Линк към пълната програма може да откриете в Инстаграм: plovdiv.student.parliament. Крайният срок за записване е 12.11.2025 година в 23:59 часа. За допълнителна информация може да се свържете с организаторите на телефон: 0878594275 и 0988856034 или e-mail: events.pup@gmail.com.
