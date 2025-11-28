ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млада интелигентна дама бе унижена в градски автобус в Пловдив
Къде сме ние? Кои сме ние? Ще се оправим ли някога? Едва ли. Няма да се сърдим на управляващите, те са като нас, те са част от нас, представителна извадка!
А невъзпитаният и прост шофьор ще продължи да псува и тъпее зад волана на рейса докато бъде удобен за употреба и по- късно изритан в пенсия. Жалко! Много жалко за културните и интелигентни хора в Пловдив, на които им се налага да използват обществен транспорт! Трагедия и тотална деградация!", съобщи очевидец на инцидента.
