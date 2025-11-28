Млада интелигентна дама бе унижена в градски автобус в Пловдив

© Фейсбук "Днес преди по-малко от час средната врата на автобус 11 затисна дама, точно на спирката на "Тримонциум". Младата и интелигентна дама беше брутално напсувана от шофьора на автобуса, вместо да й се извини и да я попита дали е добре?!



Къде сме ние? Кои сме ние? Ще се оправим ли някога? Едва ли. Няма да се сърдим на управляващите, те са като нас, те са част от нас, представителна извадка!



А невъзпитаният и прост шофьор ще продължи да псува и тъпее зад волана на рейса докато бъде удобен за употреба и по- късно изритан в пенсия. Жалко! Много жалко за културните и интелигентни хора в Пловдив, на които им се налага да използват обществен транспорт! Трагедия и тотална деградация!", съобщи очевидец на инцидента.