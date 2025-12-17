ИЗПРАТИ НОВИНА
Млада дама шокирана от малко дете в известно заведение в Пловдив
Автор: Георги Кирилов 15:32Коментари (0)1569
Пловдивчанка е била заплашена с нож от дете, просещо в "Капана", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Случката е отпреди месец и се е разиграла на масите пред популярното заведение "Мармалад".

По думите й момченцето било около 6-7 годишно и се доближило до масата й, за да иска пари. 

"Той си държеше малък нож в ръката, но някак скрит. Аз изобщо не го видях. Като ми поиска пари и не му дадох нищо, започна да ми се моли да му дам. Бързо осъзна,че няма наистина да му дам и супердискретно, за да не види друг, съвсем леко ме докосна с ножа по крака. Не ме е наранил, нямах рана, нито драскотина. След като това се случи, се изправих, тъй бях седнала на стол тип "щъркел" и го бутнах, за да се махне и той избяга."

Жената не е информирала полицията, защото момчето е било застанало плътно до нея и на камерите не би се видяло нищо от случилото се.

Младата жена е потресена от случващото се в "Капана" и оттогава не е стъпвала там. Тя изрази скептицизъм, че предвид крехката възраст на децата, институциите биха направили нещо. 

Припомняме, че преди дни друга наша читателка разказа за своеобразна пандемия на просяци до масата й при вечерята и в неделя вечер.

Работещите в заведенията споделят, че просещите хора са изключително много и са различни, сякаш идват от други градове.

"Крадат ножове от съседните заведения, с наши колеги са влизали във физическа саморазправа, а на други ресторанти крадат сметките от масите. Страшно е. Няма сезон за тях, а никой не може да ни помогне", допълват още те.







