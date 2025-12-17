ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Млада дама шокирана от малко дете в известно заведение в Пловдив
По думите й момченцето било около 6-7 годишно и се доближило до масата й, за да иска пари.
"Той си държеше малък нож в ръката, но някак скрит. Аз изобщо не го видях. Като ми поиска пари и не му дадох нищо, започна да ми се моли да му дам. Бързо осъзна,че няма наистина да му дам и супердискретно, за да не види друг, съвсем леко ме докосна с ножа по крака. Не ме е наранил, нямах рана, нито драскотина. След като това се случи, се изправих, тъй бях седнала на стол тип "щъркел" и го бутнах, за да се махне и той избяга."
Жената не е информирала полицията, защото момчето е било застанало плътно до нея и на камерите не би се видяло нищо от случилото се.
Младата жена е потресена от случващото се в "Капана" и оттогава не е стъпвала там. Тя изрази скептицизъм, че предвид крехката възраст на децата, институциите биха направили нещо.
Припомняме, че преди дни друга наша читателка разказа за своеобразна пандемия на просяци до масата й при вечерята и в неделя вечер.
Работещите в заведенията споделят, че просещите хора са изключително много и са различни, сякаш идват от други градове.
"Крадат ножове от съседните заведения, с наши колеги са влизали във физическа саморазправа, а на други ресторанти крадат сметките от масите. Страшно е. Няма сезон за тях, а никой не може да ни помогне", допълват още те.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Напусна ни един от последните пловдивски мохикани
13:30 / 17.12.2025
Банкоматите на "Пощенска банка" ще бъдат заредени едновременно с ...
15:21 / 17.12.2025
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS