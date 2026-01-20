© За поредна грозна постъпка в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Този път става въпрос за кражба от млекомат, разположен в района на "Събота пазара" в "Южен".



Според автора на публикацията са откраднати 130 евро под формата на монети. Престъплението е извършено в първите часове на 17 януари.



От кадрите се вижда, че крадецът е млад мъж, който умело крие лицето си и който очевидно не е беден или бездомен.



