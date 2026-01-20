ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад мъж открадна 130 евро на монети от млекомат в Пловдив
Според автора на публикацията са откраднати 130 евро под формата на монети. Престъплението е извършено в първите часове на 17 януари.
От кадрите се вижда, че крадецът е млад мъж, който умело крие лицето си и който очевидно не е беден или бездомен.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
