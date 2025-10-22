ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад мъж мами на поразия в сайтове за коли
В периода от неустановена дата на месец август 2022 г. до 30.01.2023 г. включително обвиняемият е възбудил и поддържал заблуждение у 10 лица от Пловдив, Етрополе, обл. София, с. Ветрино, обл. Варна, с. Дряновец, гр. Разград, с. Проф. Иширкова, обл. Силистра, гр. Кюстендил, гр. Копривщица, гр. Самоков, гр. Балчик, гр. Добрич и с. Строево и с. Труд, обл. Пловдив. Причинил на тези граждани имотна вреда в общ размер на 15 030 лв. Деянията са извършени при условията на продължавано престъпление, повторно в немаловажен случай, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление
По данни в обвинителния акт, подсъдимият не полагал обществено полезен труд и си набавял парични средства, като извършвал измами. За целта публикувал в различни онлайн платформи (mobile.bg, cars.bg и др.) обяви за продажба (внос) на различни МПС, в които обяви посочвал различни имена за контакт и различни мобилни номера. Подсъдимият използвал произволни снимки от интернет пространството или такива от действителни обяви в други сайтове.
В действителност същият не разполагал с МПС-тата, които предлагал за продан и не бил в каквито и да било отношения с действителните собственици на колите, а публикувал обявите с единствената цел да заблуди неограничен кръг лица, след което да получи "капаро“ и да преустанови контакт с лицето, изпратило му капарото, като по този начин генерира за себе си доход.
Адвокатът на Георгиев – Анатоли Антонов поиска делото да бъде прекратено, заради нарушени процесуални права на подсъдимия. Самият Георгиев пожела да бъдат разпитани полицаите, които са претърсвали автомобила при задържането му и открили тогава телефон. По думите му, въпросното мобилно устройство не било негово.
Съдът не прие доводите на защитата, но тъй като констатира, че в диспозитива на обвинителния акт не е направено разграничение кои действия са предизвикали заблуждение и кои – поддържане на заблуждението, върна делото на прокуратурата. Желанието на един от свидетелите да бъде конституиран като граждански ищец и да му бъдат платени 1800 лева ведно със законната лихва ще се обсъжда, след като процесът започне. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Окръжния съд.
Какво каза още адвокат Антонов – гледайте в прикаченото видео.
