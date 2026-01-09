ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мирослав Боршош в Пловдив: Това е гръбнакът на българския туризъм
Сред официалните гости на събитието са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, заместник-кметът по култура археология и туризъм на Пловдив Пламен Панов, изпълнителният директор на Регионален център за опазване на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО д-р Ирена Тодорова, председателят на Българския национален комитет на ИКОМ проф. Светла Димитрова и председателят на Сдружение "Български музеи" д-р Огнян Тодоров.
"Независимо кой и как ще продължи да управлява Министерството на туризма, искаме културният туризъм да е големият акцент за следващата година", заяви на събитието Мирослав Боршош.
По думите му България като туристическа дестинация винаги е била развивана в посока на летния и донякъде зимния туризъм. "Ние сме на страната на тези, които трябва да правят нещо, но сме в голяма зависимост един от друг. Това е целта на тази среща - едно важно усилие, в което вие като културни институти да видите, че от друго министерство имате пълната подкрепа за това, което бихте искали да правите", каза министърът на туризма в оставка.
Според него в световен мащаб регионите все повече са акцент в световния туризъм. За пример той посочи Италия. "Държавите правят една голяма имиджова кампания, но регионите са тези, които развиват спецификите на продукта, който предлагат като дестинации. Когато говорим за туризъм в Италия, има една обща представа, но всички региони собствено подчертават силата и притегателните си цели. И за това са ни важни регионалните институти за култура", каза Мирослав Боршош.
Той посочи още, че се наблюдава изключително голям скок във вътрешния туризъм през последната година. "Ние концентрирахме рекламата и маркетинга към този вътрешен пазар. Той в момента крепи и е гръбнакът на българския туризъм. Българинът обича да пътува из страната си", посочи Боршош.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата изнесе официални подробности за екшъна на Скобелева...
15:22 / 09.01.2026
Ефективна присъда разплака шофьора, убил двама на пътя Пловдив – ...
15:53 / 09.01.2026
Собственик на частен имот на Бунарджика реши да си дострои къщата...
15:16 / 09.01.2026
Нови правила за електрическите тротинетки в Пловдив, 20€ глоба за...
14:35 / 09.01.2026
Правителството с важно решение в полза на Пловдив
13:21 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS