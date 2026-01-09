Мирослав Боршош в Пловдив: Това е гръбнакът на българския туризъм

© БТА В световен мащаб регионите все повече са акцент в световния туризъм - това заяви в Пловдив министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош по време на събитие, посветено на визията за развитие на културния туризъм в България.



Сред официалните гости на събитието са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, заместник-кметът по култура археология и туризъм на Пловдив Пламен Панов, изпълнителният директор на Регионален център за опазване на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО д-р Ирена Тодорова, председателят на Българския национален комитет на ИКОМ проф. Светла Димитрова и председателят на Сдружение "Български музеи" д-р Огнян Тодоров.



"Независимо кой и как ще продължи да управлява Министерството на туризма, искаме културният туризъм да е големият акцент за следващата година", заяви на събитието Мирослав Боршош.



По думите му България като туристическа дестинация винаги е била развивана в посока на летния и донякъде зимния туризъм. "Ние сме на страната на тези, които трябва да правят нещо, но сме в голяма зависимост един от друг. Това е целта на тази среща - едно важно усилие, в което вие като културни институти да видите, че от друго министерство имате пълната подкрепа за това, което бихте искали да правите", каза министърът на туризма в оставка.



Според него в световен мащаб регионите все повече са акцент в световния туризъм. За пример той посочи Италия. "Държавите правят една голяма имиджова кампания, но регионите са тези, които развиват спецификите на продукта, който предлагат като дестинации. Когато говорим за туризъм в Италия, има една обща представа, но всички региони собствено подчертават силата и притегателните си цели. И за това са ни важни регионалните институти за култура", каза Мирослав Боршош.



Той посочи още, че се наблюдава изключително голям скок във вътрешния туризъм през последната година. "Ние концентрирахме рекламата и маркетинга към този вътрешен пазар. Той в момента крепи и е гръбнакът на българския туризъм. Българинът обича да пътува из страната си", посочи Боршош.