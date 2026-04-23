Поредицата "Столетниците на България" не е била планирана предварително да бъде създадена. "Както всички изключителни неща в живота - не се решава такова нещо. То те намира, то те връхлита и разбираш, че неусетно е станало твоя мисия, твоя съдба" - каза в интервю за Plovdiv24.bg авторът на поредицата Мира Добрева.

Телевизионната журналистка сподели, че вече е в етап, в който вече не може да напусне столетниците, нито те нея. Срещите с тези хора са я научили на смирение, разбиране, приемане на нещата от живота, които не може да промени.

Сложен е отговорът на въпроса какво прави хората столетници, защото няма еднозначен отговор. Рецептата за дълголетие няма ясна формула, все още има множество неизвестни, но има и множество фактори, които правят дълголетен един човек. Едно от тези качества е духът, убедена е журналистката.

Мира Добрева е автор на книгите "Столетниците - благословия или орисия" и "Столетниците - загадката на дълголетието". До този момент тя се е срещнала с над 150 души, прекрачили века, включително с жители на италианския остров Сардиния – една от петте "сини зони“ на планетата, известни с рекордното си дълголетие, както и от Балканския полуостров. Сред новите й проекти е събирането на рецептите на дълголетниците. Смята, че може да даде на младите хора идеи как някога са се хранели възрастните хора, за да станат столетници днес и това е една от причините да разговаря със студенти от Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Успехи и кариера

Кариерата на Мира Добрева започва в Нова телевизия, но името ѝ става емблематично като репортер и водещ на централната емисия "По света и у нас“ по БНТ 1. През годините тя е автор и водещ на обичани предавания като "Отблизо с Мира Добрева“, "Питай БНТ“, "Актуално“ и "Това е Европа“. Освен на екран, тя предава опита си и като хоноруван преподавател по телевизионна журналистика в НСА и гост-лектор в СУ "Св. Климент Охридски“.

Признание и награди

За своята работа Мира Добрева е носител на множество престижни отличия, сред които:

- Два пъти носител на приза "Жена на годината“ (2005 и 2011 г.);

- Национална журналистическа награда "Съба Вазова“;

- Специална награда на фестивала "Наследство“ за рубриката "Столетниците на България“;

- Специалната награда на СБЖ в категория "Телевизионна журналистика“.

Срещата в УХТ обещава да бъде не просто разговор за журналистиката, а дълбоко потапяне в темите за здравословното хранене, начина на живот и ценностите, които съхраняват човешкия дух през вековете.

