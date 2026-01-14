Министърът на образованието ще открие два STEM центъра в Пловдивска област

© Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие нов физкултурен салон и училищни STEM кабинети в град Съединение. Сутринта министър Вълчев ще пререже лентата на модерното спортно пространство в средищното СУ "Недялка Шилева“. След това ще бъде даден и символичен старт на новоизградените STEM кабинети в училището.



Малко по-късно той ще посети село Труд, където ще открие още едно иновативно пространство – STEM център в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“. Новата учебна среда ще подпомогне развитието на логическото и креативното мислене на учениците, формирането на дигитални и технологични компетентности и ще насърчи прилагането на наученото в реални ситуации.



Припомняме, че по-късно през деня министърът ще участва в национална среща на представители на ученическите гвардейски отряди. От 15:00 часа ще се включи и в национален форум за модернизацията на висшето образование, който ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив. Събитието се провежда с подкрепата на МОН, НПСС, Сдружението на държавните висши училища, Синдикат "Висше образование и наука“ към КНСБ и Синдикат "Висше образование“ към КТ "Подкрепа“.