Министърът на икономиката ще обжалва решението за Пловдивския панаир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
© Plovdiv24.bg
Казусът със собствеността на "Международен панаир Пловдив" АД не е приключен. С последното решение Софийският апелативен съд отмени решението на Софийския градски съд, с което прехвърлянето на акциите на Община Варна в "Международен панаир Пловдив“ АД на фирмата "Пълдин Туринвест“ АД на Георги Гергов беше обявено за нищожно. Това решение ще бъде обжалвано пред Върховен касационен съд, съобщи общинският съветник от ОбС - Пловдив Веселина Александрова.

"В отговор на въпроси от народните представители Манол Пейков и Йордан Иванов министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заявява, че "с оглед защита интересите на държавата в най-пълна степен, от Министерството на икономиката и индустрията в законоустановения срок ще бъдат предприети необходимите правни действия по касационно обжалване на цитираното решение.“

Тъй като "правните действия“ може да бъдат "куха касационна жалба“, настоятелно призоваваме министър Дилов да обърне внимание на историческата значимост на това дело. Името му ще е на страниците на историята на Международен панаир Пловдив и от него самия зависи като какъв герой ще е изписан там.

Съвестното подготвяне на касационна жалба е от изключителна значимост и за допустимостта й, и за резултатността й. Две съдебни инстанции последователно отричат или пък се позовават на различни приложими за случая с Панаира закони, не изследват достатъчно характера на безналичните акции и тяхното появяване в правния мир спрямо съществуващи вече закони и още, и още... Има възможност интересите на държавата да бъдат защитени "в най-пълна степен“.

Затова е наложително министър Дилов да разсъждава като държавник, а не като партиен чиновник. И ако трябва, нека се консултира с всички юристи, водили делото до момента, и да изгради правилната стратегия, защото втори шанс да е на светлата страна в историята на Панаира няма да има" - препоръчва Александрова.


30.07.2025 Георги Гергов има шанс да получи мажоритарен дял от Пловдивския панаир
13.05.2025 Няма да съдят бившия кмет Здравко Димитров
10.03.2025 Съдът във Варна с окончателно решение за Портних и Международен панаир - Пловдив
22.11.2024 Вижте интересни снимки от строителството на Пловдивския панаир
12.08.2024 Държавата опитва да си върне акциите в Пловдивския панаир, ще плати огромни адвокатски хонорари
25.07.2024 Георги Гергов ще обжалва решението на съда за Панаира
Излезе официалната статистика за заплатите в Пловдив
11:18 / 13.08.2025
11:18 / 13.08.2025
Сигнал: Общината с най-бурно строителство да задели ресурс, за да...
10:30 / 13.08.2025
10:30 / 13.08.2025
Шеф oт най-голямата авиокомпания в България: Билетите ще поскъпна...
10:07 / 13.08.2025
10:07 / 13.08.2025
Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата с...
08:50 / 13.08.2025
08:50 / 13.08.2025
Къде е полицията?
08:35 / 13.08.2025
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес
06:40 / 13.08.2025
06:40 / 13.08.2025

Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
