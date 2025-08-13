Министърът на икономиката ще обжалва решението за Пловдивския панаир

© Plovdiv24.bg Казусът със собствеността на "Международен панаир Пловдив" АД не е приключен. С последното решение Софийският апелативен съд отмени решението на Софийския градски съд, с което прехвърлянето на акциите на Община Варна в "Международен панаир Пловдив“ АД на фирмата "Пълдин Туринвест“ АД на Георги Гергов беше обявено за нищожно. Това решение ще бъде обжалвано пред Върховен касационен съд, съобщи общинският съветник от ОбС - Пловдив Веселина Александрова.



"В отговор на въпроси от народните представители Манол Пейков и Йордан Иванов министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заявява, че "с оглед защита интересите на държавата в най-пълна степен, от Министерството на икономиката и индустрията в законоустановения срок ще бъдат предприети необходимите правни действия по касационно обжалване на цитираното решение.“



Тъй като "правните действия“ може да бъдат "куха касационна жалба“, настоятелно призоваваме министър Дилов да обърне внимание на историческата значимост на това дело. Името му ще е на страниците на историята на Международен панаир Пловдив и от него самия зависи като какъв герой ще е изписан там.



Съвестното подготвяне на касационна жалба е от изключителна значимост и за допустимостта й, и за резултатността й. Две съдебни инстанции последователно отричат или пък се позовават на различни приложими за случая с Панаира закони, не изследват достатъчно характера на безналичните акции и тяхното появяване в правния мир спрямо съществуващи вече закони и още, и още... Има възможност интересите на държавата да бъдат защитени "в най-пълна степен“.



Затова е наложително министър Дилов да разсъждава като държавник, а не като партиен чиновник. И ако трябва, нека се консултира с всички юристи, водили делото до момента, и да изгради правилната стратегия, защото втори шанс да е на светлата страна в историята на Панаира няма да има" - препоръчва Александрова.