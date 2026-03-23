Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов в Пловдив. Коментарът му бе във връзка с разкрития огромен склад с храни с изтекъл срок в Хасково и със засилените проверки в цялата страна.
В града под тепетата министърът даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026. Събитието се проведе в зала "Пловдив“, Палата 8 на Конгресния център в Международния панаир в Пловдив.
В него участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Кампанията ще продължи до 23 април 2026 г. включително, като включва поредица от срещи със земеделски производители във всички областни градове в страната.
По време на информационните събития, експерти от дирекциите на МЗХ "Директни плащания“, "Развитие на селските райони“ и "Растениевъдство“, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието, Държавен фонд "Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните, ще представят актуалните промени при заявяването на интервенциите и подаването на заявления за подпомагане.
Министър в Пловдив: Няма да позволим да пробутват боклуци на трапезата на българите
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.