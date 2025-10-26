ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в безумна ситуация
Историята започва от момента, когато Даниел (Мариан Бачев), преуспяващ адвокат, за поредна вечер се връща в малките часове на нощта при съпругата си Катрин (Диана Любенова ) с оправданието, че е бил при най-добрия си приятел, който е в депресия.
Тя не може да приеме това извинение, още повече че никога всъщност не е виждала въпросния приятел Чарли (Антоан Петров). Притиснат от Катрин, Даниел е принуден да покани Чарли на вечеря. Но липсата на реално съществуващ приятел поставя изобретателния адвокат в безумната ситуация да прибегне до услугите на случайно срещнат клиент на един бар.
Много смях и добро настроение очаква публиката до самия финал.Билети се продават в билетна каса "Маскарт" в ДК "Борис Христов". За информация и резервации: 0895/619181
