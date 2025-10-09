ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър идва в Пловдив, за да прави смях. "Жена" му го поставя в безумна ситуация
Хитовата комедия "Познай кой ще дойде на вечеря?" от Адриен Ракка ще гостува в Пловдив на 26 октомври 2025г. /неделя/ от 19:00 ч. на сцената на Дома на културата "Борис Христов". Участват Мариан Бачев, Диана Любенова и Антоан Петров. Пиесата е режисьорски дебют на Росен Белов, преводът е дело на Снежина Русинова-Здравкова, сценография и костюми - Петър Митев, музика - Пламен Мирчев-Мирона.
Градски Дом на Културата "Борис Христов"
ул. "Гладстон" N15
Историята започва от момента, когато Даниел (Мариан Бачев), преуспяващ адвокат, за поредна вечер се връща в малките часове на нощта при съпругата си Катрин (Диана Любенова ) с оправданието, че е бил при най-добрия си приятел, който е в депресия.
Тя не може да приеме това извинение, още повече че никога всъщност не е виждала въпросния приятел Чарли (Антоан Петров). Притиснат от Катрин, Даниел е принуден да покани Чарли на вечеря. Но липсата на реално съществуващ приятел поставя изобретателния адвокат в безумната ситуация да прибегне до услугите на случайно срещнат клиент на един бар.
Много смях и добро настроение очаква публиката до самия финал.Билети се продават в билетна каса "Маскарт" в ДК "Борис Христов". За информация и резервации: 0895/619181
