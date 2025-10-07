ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев: Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай
Министър Вълчев очаква към края на годината да бъде приет законопроектът. Изработването на учебници обаче е по-сложен процес, тъй като е свързано с обявяване на обществени поръчки. Това означава, че обучението по религия и добродетели няма да бъде възможно за учебната 2026/2027 година.
"Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай" - отговори министърът на коментар, че пловдивският владика изказа обструкции за новия учебен предмет. Вълчев увери, че програмата ще бъде изготвена съвместно със Съвета по етика.
В конвенционалната програма ще се обучават минимум по 6 деца, но нито едно дете няма да бъде карано насила да учи религия.
"Това ще бъде не толкова възпитание по религия, колкото в добродетели. Програмата "православно християнство" ще бъде одобрена от всички страни" - каза още Вълчев.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
