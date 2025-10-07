© Plovdiv24.bg Програмата за обучение в училище по религия и добродетели не е изготвена все още, а и законопроектът не е приет. Обучението по религия ще стъпи на православното християнство, но няма да е задължително и никой няма да кара деца, изповядващи ислям, да учат за православие и обратно. Това стана ясно от думите на министъра на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Пловдив, където откри обновеното студентско общежитие "Чайка 1", предава репортер на Plovdiv24.bg.



Министър Вълчев очаква към края на годината да бъде приет законопроектът. Изработването на учебници обаче е по-сложен процес, тъй като е свързано с обявяване на обществени поръчки. Това означава, че обучението по религия и добродетели няма да бъде възможно за учебната 2026/2027 година.



"Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай" - отговори министърът на коментар, че пловдивският владика изказа обструкции за новия учебен предмет. Вълчев увери, че програмата ще бъде изготвена съвместно със Съвета по етика.



В конвенционалната програма ще се обучават минимум по 6 деца, но нито едно дете няма да бъде карано насила да учи религия.



"Това ще бъде не толкова възпитание по религия, колкото в добродетели. Програмата "православно християнство" ще бъде одобрена от всички страни" - каза още Вълчев.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.