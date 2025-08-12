Милиони квадратни метри са апартаментите и къщите в Пловдив

© Plovdiv24.bg Общият брой на жилищата в страната за последните 10 години нараства с над 389 хил., или с 9,9%, и достига 4,32 млн., показват данни на Националния статистически институт към края на миналата година. В тези данни са включени и резултатите от последното преброяване на населението и жилищните сгради.



Има голяма разлика между градовете и селата. Жилищата в градовете се увеличават с 13,3% за 10 години до 2,96 млн. броя, а в селата нарастват само с 3,1 на сто и достигат 1,36 млн. Причината за това е по-активното строителство в големите градове в резултат на голямото търсене на нови жилища. През последните години се повиши интересът и към селата. Много хора купуват селски къщи, но се насочват предимно към годни за обитаване имоти или нуждаещи се от малък ремонт.



Най-активно е строителството в София, показват данните на НСИ. За 10 години жилищата в столицата са нараснали със 165 хил., или с 27%, до 774 хил. Жилищата в София са близо два пъти повече отколкото са апартаментите и къщите в областите Пловдив, Бургас и Варна.



На второ място по нови жилища е област Бургас, където съществуващите къщи и апартаменти за 10 години са се увеличили с 51 хил., или с над 18 на сто, и вече са над 334 хил. Това е повече отколкото са жилищата в област Варна, където увеличението за период от 10 години е с близо 35 хил., или с 13,7% до 289 хил. жилища. Областите Варна и Бургас се развиват добре, а една от причините за това е морето. През последните години все повече българи искат да имат дом близо до морските вълни. Много имоти купуват и чужденци. Всички това води до ръст на строителството.



Варна е на четвърто място по увеличение на жилищата за период от 10 години. На трето място по ръст на строителството на нови къщи и апартаменти е област Пловдив. В областта жилищата са нараснали с над 40 хил., или с 12,5% през последните 10 години и вече са близо 363 хил., показват данните на НСИ.



Челната петица се допълва от област Благоевград, където къщите и апартаментите се увеличават с 25 хил., или с 18%, и доближават 166 хил.



В градовете в редица други области също има стабилен ръст на жилищата, като например в областите Кърджали (+23,8%), Смолян (+11,7%), Стара Загора (+7,6%), Враца (+7,6%), Пазарджик (+7,2%) и Кюстендил (+6,4%). В повечето села в тези области има по-малък ръст на обитаемите къщи и в резултат общият ръст на жилищата в областта е по-малък. Спад на броя на жилищата за период от 10 години има в селата в редица области, като например в Ямбол (-7,3%), Плевен (-5%), Велико Търново (-4,3%), Ловеч (-2,7%), Русе (-4,2%), Търговище (-4,3%), Шумен (-3,8%), Разград (-2,9%) и Габрово (-2,6%).



По отношение на районите в страната най-голямо увеличение на жилищата има в София и край морето, докато в северната част на страната новото строителство е значително по-малко. В Северния централен район за период от 10 години има минимална промяна на броя на жилищата. А в Северозападния район жилищата в градовете се увеличават само с 2,8% за 10 години, а в селата нарастват с 1,1 на сто. В останалата част от страната строят повече нови домове. Причината за това е, че повечето инвестиции са насочени в София, Южна България и край морето, което кара много хора да се местят към тези райони и в резултат нараства търсенето на имоти.



През последните години се възражда и интересът към селските къщи. Много хора с финансови възможности освен градския дом искат да имат и къща, където да бъдат на спокойствие със семейството си.



Общият брой на къщите и апартаментите с шест и повече стаи за последните 10 години е нараснал с близо 42 хил., или с 24%, показват данните на НСИ. Големите къщи в селата са се увеличили с 21,4 хил. В градовете увеличението на големите жилища е почти същото - с 20,5 хил. Явно много от тези просторни жилища не са къщи, а апартаменти. Само в София големите къщи и апартаменти с шест и повече стаи са близо 16,5 хил.



Тристайните са най-много



Площта се увеличи с 46 млн. кв. м



Четиристайните с 25,6% повишение



Общата полезна площ на жилищата в страната е нараснала с 46 млн. кв. м, или с 23,8% за последните 10 години и надминава 239,4 млн. кв. м, показват данните на НСИ. Увеличението на площта е по-голямо от ръста на общия броя на жилищата. Явно хората търсят все по-големи апартаменти, където да се чувстват комфортно.



Увеличават се жилищата с две или с повече стаи, докато при едностайните има спад. Най-голям е ръстът на тристайните - с над 198 хил. броя за период от 10 години, или с 15,2%. Четиристайните се увеличават с повече от 158 хил. броя, или с 25,6%. А ръстът при двустайните е с близо 20 хил. Тристайните жилища (1,5 млн.) са много повече от двустайните (1,3 млн.).



В София общата полезна площ на наличните жилища за последните 10 години се увеличава със 17,7 млн. кв. м и доближава 60 млн. кв. м.



На второ място по площ на наличните апартаменти и къщи в област Пловдив с 21,4 млн. кв. м. На следващите места с много близки резултати са областите Бургас (19,5 млн. кв. м) и Варна (18,9 млн. кв. м). Челната петица се допълва от област Стара Загора с 9,7 млн. кв. м обща полезната площ на наличните жилища.



В област Бургас, която е на второ място по активно строителство, за период от 10 години полезната площ на жилищата е нараснала с 4,3 млн. кв. м. В област Пловдив, която е на трето място по строителство, за същия период полезната площ на жилищата се е увеличила с 4,1 млн. кв. м. На четвърто място по ръст на площта на домовете е Варна с допълнителни 3,8 млн. кв. м. Челната петица се допълва от област Благоевград с увеличение на полезната площ на къщите и апартаментите с 2,3 млн. кв. м.



Площта на наличните домове нараства с над 500 хил. кв. м за последните 10 години и в областите София-област, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Добрич, Сливен, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Шумен, Смолян и Хасково.