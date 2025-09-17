Мила Павлова за "Дни на музиката в Балабановата къща": И тази есен програмата е цветна и жанрово разнообразна

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Мила Павлова, творчески директор на Международния фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща" (есенно издание).



Фестивалът се провежда със съдействието на община Пловдив.



Преди да ни кажете какво включва програмата на това издание, имате ли статистика колко артисти досега са взели участие в тези 16 издания на фестивала?



Абсолютно точна статистика нямаме, но мога вече да кажа, че са хиляди, защото имаме и оркестри, и ансамбли, и младежки оркестри. Това са по две издания на година, вече 32 издания. Така че наистина много, огромен брой музиканти, но за нас, разбира се, по-важно е качеството, отколкото количеството.



Това са все елитни музиканти, които се включват при вас, заслужава си да бъдат видени и чути.



Разбира се, и български, и световни музиканти.



Ние сме говорили за това, че вие давате път на много млади музиканти, които в последствие се утвърждават в своята кариера. Това ли е най-ценното на този фестивал, или не само?



Това е едно от най-ценните неща и едно от събитията във фестивала, които са ни особено много на сърцето. Знаете, ние създадохме голям детски концерт в началото като на шега, но той започна да се разраства. За наша радост е носител на награда "Пловдив". Представили сме стотици млади музиканти от цялата страна. И разбира се гръбнакът на този концерт винаги е прекрасният оркестър и прекрасните музиканти от Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков". И в други наши концерти имаме много участници, особено много млади музиканти от Пловдив, и сме щастливи, че те поемат своя път по света, но винаги се връщат, и с удоволствие участват във фестивала. Ето например, София Проданова, която от съвсем мъничка е била до нас, а в последствие стана концертмайстор на оркестъра на училището. След това я поканихме като част от най-известните концертмайстори в България – четирима, тя беше част от тях и бяха солисти на оркестър, и Николай Маринов, който учи в Националната музикална академия и е един прекрасен пианист. И още много, много прекрасни млади музиканти.



Това е важно за тях - самият факт, че те имат възможността да бъдат на една сцена с други известни музиканти, ги окрилява, така да се каже, да продължат в тази посока.



Точно така. Да.



Освен това, правите и майсторски класове.



Да, майсторските ни класове са много известни и с тях сме привличали и привличаме най-известните музиканти от фестивала, сред които Светлин Русев, Мила Георгиева, Виктория Василенко, Лия Петрова. Някои от тях ние за първи път ги качихме на преподавателска сцена, така да се каже, като Лия Петрова и Виктория Василенко. Също концертмайстора на Ла Скала Елмира Дърварова, дългогодишният концертмайстор на Метрополитен опера. Безкрайно много са преподавателите, но те винаги дават много на младите музиканти и със своя опит, и със своята харизма. Само да застанеш до един такъм човек, има огромно въздействие.



Така е, наистина. А вие самата като организатор, и като вие сте автор на идеята за този фестивал, чувствате ли се удовлетворена сега, години след началото, от това, че наистина фестивалът успя да се превърна в едно елитно събитие, не само за Пловдив, а може би и за страната?



Да, чувствам огромно удовлетворение и за нас е гордост, че сме част от културния календар на града, че можем да допринесем за неговият богат културен живот вече 16 години и благодарим за подкрепата от страна на Община Пловдив. Министерство на културата също ни подкрепят, фондация "МузикАртисимо“, които са до нас пред годините. Изказвам огромната си благодарност, защото без помощ, без съмишленици, без хора, разбиращи от хубавото, но и от трудностите, които стоят зад правенето на едно такова голямо събитие, няма как то да стане.



Но затова пък то носи принадена стойност за туризма в Пловдив, за културния туризъм.



Да. Наистина много чужденци посещават нашите събития, много идват специално за тях. Така че за нас е огромно щастие.



И сега да кажем, г-жо Павлова, каква ще бъде програмата в това есенно издание. Кои ще ни гостуват? Кажете по нещо за самите артисти, които ще дойдат.



Програмата е много цветна, и жанрово разнообразна. Аз бих искала да кажа за откриването, че това е своеобразно продължение, но на миналото есенно издание, с едно много голямо надграждане и развитие. А миналата година това беше концерта "Music for a While, или колко джаз има в барока". Тази година концертът е "Wondrous Machine". А миналата година беше базиран върху музиката на Пърсел, съчетана по един брилянтен начин с джаз. Тогава участваха световно известното мецосопрано Светлина Стоянова, която шества по световните сцени, в Ла Скала, във Виенската опера, Операта в Цюрих, квинтет "Пилекадоне", който е носител на много награди, и прекрасният джаз пианист Константин Костов.



Концертът, както казах, беше посветен на Пърсел. Той имаше огромен успех, и това ни мотивира да продължим търсенията си в тази насока, и тази година към него прибавяме и още един велик композитор от предкласиката – Хендел. Пърсел, като път към джаза. По предложение на Константин Костов, влизат два легендарни музиканта: Христо Йоцов, изключителният перкусионист, композитор, диригент, педагог, и контрабасиста Димитър Карамфилов. Разбира се солистка вечерта отново е Светлина Стоянова, която пристига специално за този концерт от гастролите си в Италия. Това е откриването днес.



Продължаваме на 19 септември, отново в Епископската базилика, с един много знаков концерт, защото той представя любим български музикант - Светлин Русев със световна кариера, с 24-те капричии за соло цигулка от Паганини – нещо, което се смята за връх в кариерата на всеки един музикант. Защото всички ние знаем какво означава Паганини, каква трудност е, какво изисква от изпълнителите на цигулка.



Затова ли се го нарекли "Отвъд предела"?



Да, за нас това е отвъд предела, бих казала, на човешките възможности. Ще имаме тази възможност и това щастие да ги чуем именно в изпълнението на толкова обичания Светлин Русев.



На 22 септември се местим в нашата любима Балабанова къща с много интересен и много елитен концерт спектакъл – "Инок Ардън". Това е мелодрама от Рихард Щраус. Оригинално написана за четец и пиано по поемата на Тенисън. Ще представим най-новия превод на видния наш англицист проф. Александър Шурбанов в изпълнение на знаменити артисти. Това са актьора Валентин Ганев – звездата на Народния театър и пианиста Виктория Василенко, която е лауреат на Първа награда от конкурса "Джордже Енеску". Едно произведение, което не може да бъде слушано често, но е много знаково в музикалната литература.



На 4 октомври правим реверанс към любителите на оперетата. Нарекли сме я "Нощ в оперетата"“ и с любими произведения ще ни зарадват тенора Марио Николов, сопраното Валентина Корчакова – солистка на Музикалния театър и пианиста Георгиос Филаделфефс.



Продължаваме на 8 октомври с швейцарския квартет "Солем" – едни прекрасни музиканти, които са ситуирани в Лозана. Те са и педагози. Щастливи сме, че сред тях има българка, цигуларката Деница Казакова. Тя може би повече от 30 години вече има кариера в Швейцария, но идва да ни зарадва с този чудесен квартет. Още една българка се присъединява към тях, Надежда Димитрова.



А на 9 октомври - отново много, много интересен, много оригинален концерт, наречен "Музикалното пътешествие на Курт Вейл от Берлин до Бродуей". Както знаем, Курт Вейл е композитора, който в Берлин си сътрудничи с Бертолт Брехт, създава чудесни и много известни произведения, но по време на войната той заминава за Америка, тъй като е бил преследван в хитлеристка Германия, и неговата кариера продължава в Америка и на Бродуей. И всъщност тези песни в изгнание, така наречени "Songs in Exile, Stay Well", ще чуем в изпълнение на мецосопраното Керстин Турнхайм, една много известна певица извън границите на България, за първи път ще я представим у нас, както и пианистката Катя Борисова, която пък от много години работи в "Моцартеум", Залцбург и си е партнирала с певци като Пласидо Доминго и още много известни имена.



Ще имаме също много интересно събитие на 9 октомври. А всички тези концерти дотук бяха в Балабановата къща.



А на 11 ноември, в Епископската базилика - дълго чакано партньорство, дълго чакан концерт – за първи път като дуо на сцената ще бъдат Албена Данаилова – българката концерт майстор на Виенска филхармония и прекрасният и много обичан наш пианист Людмил Ангелов. Те ще застанат за първи път в този състав на нашата сцена, именно в Пловдив.



Завършваме фестивала, есенното му издание, на 12 ноември, с друг много интересен концерт, наречен "Рицарите на авангарда в пантеона на ХХ век". Това заглавие обединява композиторите, които са включени в него: Прокофиев, Стравински, Шостакович и Шнитке в изпълнение също на много изтъкнати музиканти - цигуларката Ангелина Абаджиева, дългогодишен концертмайстор на оркестъра в Кьолн в Германия и пианистката Борислава Танева – пиано, педагог, пианист, композитор.



Интересно ще бъде и този сезон. Как успявате с организацията на всичко това? Освен факта, че имате съдействието на общината, имате ли си екип, с който правите цялата тази логистика около фестивала?



Разбира се, не е възможно без екип и без съмишленици и в София, и в Пловдив, които помагат за осъществяването на събитията. Много се радвам да поканя пловдивската публика да се присъедини към нас и да бъде част от един истински празник на музиката и на високото изкуство.