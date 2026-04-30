Катастрофа затруднява движението по булевард "Източен" в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал в участъка между кръстовищата с булевардите "Шести септември" и "Княгиня Мария Луиза".

На място все още не са пристигнали представители на органите на реда, които тепърва ще установят причината за възникване на пътнотранспортното произшествие.

Най-вероятно обаче и този път става дума за неспазване на необходимата дистанция. По двете коли има материални щети, няма данни за сериозно пострадали хора. И двата автомобила са били управлявани от жени.

Шофирайте внимателно, пътните настилки в Пловдив и областта са мокри и според прогнозите на синоптиците ще бъдат такива през целия днешен ден.