Месец на мъжкото здраве в УМБАЛ "Свети Георги"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:30
©
Във връзка с отбелязването на "Месеца на мъжкото здраве“ и като част от кампанията "Здраве за всички“, УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив организира безплатни профилактични прегледи на простата за мъже над 45 години. Инициативата продължава през целия месец ноември и цели да насърчи превенцията, редовните медицински консултации и ранното откриване на урологични заболявания.

"Месецът на мъжкото здраве“, известен и като Movember, е глобално движение за повишаване на информираността относно рака на простатата, тестисите и психичното здраве при мъжете. За УМБАЛ "Свети Георги“ това е част от дългосрочната стратегия за профилактика и грижа за населението чрез инициативата "Здраве за всички“.

През миналата година повече от 250 пациенти се възползваха от безплатните прегледи – доказателство за значимостта и необходимостта от подобни кампании.

По време на профилактичния преглед се извършва обща оценка на здравословното състояние, ехографско изследване и консултация със специалист. Често се откриват и други проблеми, които изискват своевременна медицинска намеса.

Прегледите ще се извършват всеки делничен ден в Клиника по урология на етаж 9, бул. "Пещерско шосе“ №66. Необходимо е предварително записване на тел. 032 60 27 82 и предоставяне на резултат от изследване на простатно-специфичния антиген (ПСА).

С модерна апаратура и опитен екип, Клиниката по урология към УМБАЛ "Свети Георги“ отправя ясен призив към всички мъже да се погрижат за здравето си и да не отлагат прегледа.







