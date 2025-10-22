ЗАРЕЖДАНЕ...
|Месец на мъжкото здраве в УМБАЛ "Свети Георги"
"Месецът на мъжкото здраве“, известен и като Movember, е глобално движение за повишаване на информираността относно рака на простатата, тестисите и психичното здраве при мъжете. За УМБАЛ "Свети Георги“ това е част от дългосрочната стратегия за профилактика и грижа за населението чрез инициативата "Здраве за всички“.
През миналата година повече от 250 пациенти се възползваха от безплатните прегледи – доказателство за значимостта и необходимостта от подобни кампании.
По време на профилактичния преглед се извършва обща оценка на здравословното състояние, ехографско изследване и консултация със специалист. Често се откриват и други проблеми, които изискват своевременна медицинска намеса.
Прегледите ще се извършват всеки делничен ден в Клиника по урология на етаж 9, бул. "Пещерско шосе“ №66. Необходимо е предварително записване на тел. 032 60 27 82 и предоставяне на резултат от изследване на простатно-специфичния антиген (ПСА).
С модерна апаратура и опитен екип, Клиниката по урология към УМБАЛ "Свети Георги“ отправя ясен призив към всички мъже да се погрижат за здравето си и да не отлагат прегледа.
