Масовo измиране на риба в Пловдивско

© Сигнал за голямо количество умряла риба в предприятие за преработка на риба и рибовъдна база "Бяла река – ВЕЦ“ ООД в карловското село Войнягово е подаден на зеления телефон на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив. За случая съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).



Според подадената информация водата в халето на предприятието е с горчив вкус, а във въздуха се усеща задушлива миризма. Сигналът е препратен и към полицията, пожарната, община Карлово и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив.



Предприятието се захранва с вода от водоизточник Гьопсата, като след използването ѝ водите се заустват в река Стряма. На място е извършена съвместна проверка от експерти на Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив, Басейновата дирекция и РИОСВ. При огледа е установено наличие на умряла риба във всички басейни на стопанството.



Взети са проби от повърхностните води на входа на предприятието, както и от отпадъчните води преди заустването им в река Стряма. Полевите показатели, измерени на място, са в норма, но предстои извършването на подробни лабораторни анализи за наличие на замърсяване.



Директорът на Басейнова дирекция – Пловдив Васил Узунов заяви, че се очакват резултатите от пробите, които ще установят причините за масовата смърт на рибата. За случая е уведомена и Българската агенция по безопасност на храните, тъй като продукцията е била предназначена за търговската мрежа. Част от резултатите се очакват до края на седмицата, а останалите – през следващата.



