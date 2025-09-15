ИЗПРАТИ НОВИНА
Масови арести в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:23Коментари (1)2897
© Plovdiv24.bg
Общо 24 задържани в различните подразделения на областната дирекция на МВР в хода на специализирана операция по линия "наркотици“ през последните дни. Извършителите са на възраст между 19 и 48 години, преобладаващата част от тях - познайници на служителите на реда.

Шестима били отведени в ареста на Шесто РУ, петима – в Четвърто РУ, по четирима – във Второ и Трето РУ, двама – в РУ-Стамболийски и по един – в Пето РУ и полицейските сгради в Карлово и Хисаря.

Срещу всички се водят бързи производства за престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, след като са били засечени да носят или съхраняват различни по вид и количество високорискови вещества.

Обобщението на направените експертни справки показва, че при полицейските действия от четвъртък до събота са иззети почти 14 грама синтетичен канабиноид, 8 грама марихуана, около 1,6 грама фентанил и 0,5 грама амфетамин. Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.







Заловени количество точно: 24,1грама. Сега да сметнем: 50 полицая ангажирани 3 дни. Средно по 140 лв полицейска надница на ден на човек. И пак да сметнем как се харчат народни пари и се отчита дейност: 50х140=7000;3дни х 7000 = 21000; като прибавим гориво и други стават към 25 000 български лева за забележете 24,1грама. И пак да сметнем 1 грам наркотик за около 1000лв. Така се отчита дейност и се харчат пари. И още нещо : Уж заловени 24 престъпника,а като ги сметнеш по написаното са 23. Единият ще да е избягал. Смешна и жалка полиция. Смешна и жалка територия, не държава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

