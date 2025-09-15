ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масови арести в Пловдив
Шестима били отведени в ареста на Шесто РУ, петима – в Четвърто РУ, по четирима – във Второ и Трето РУ, двама – в РУ-Стамболийски и по един – в Пето РУ и полицейските сгради в Карлово и Хисаря.
Срещу всички се водят бързи производства за престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, след като са били засечени да носят или съхраняват различни по вид и количество високорискови вещества.
Обобщението на направените експертни справки показва, че при полицейските действия от четвъртък до събота са иззети почти 14 грама синтетичен канабиноид, 8 грама марихуана, около 1,6 грама фентанил и 0,5 грама амфетамин. Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.
