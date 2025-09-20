© В центъра на Пловдив е извършена абсурдна кражба, при която маскиран мъж е посегнал на чуждо колело.



Потърпевшият Хари Х. показа тревожна обява в обществените мрежи, с която търси подпомагане от жителите и институциите, откакто колелото му било отмъкнато измежду бял ден от централна локация в града.



Инцидентът е станал на 16 септември 2025 година, сред 21:00 и 21:30 ч., от ул. " Иван Вазов “ 3, наоколо до Военния клуб. По думите на притежателя, кражбата е снимана от охранителни камери, като на фрагментите ясно се вижда по какъв начин възрастен мъж, дегизиран с бяла маска и шапка, влиза в помещение и измъква колелото.



От записите се схваща, че велосипедът е с тъмносини и светлосини ленти, и черен цвят – добре различим външен тип, който може да помогне за определяне на местоположението му.



Потърпевшият към този момент е подал тъжба и е сезирал Министерство на вътрешните работи. Въпреки това, той приканва за помощ от обществеността:



" Някой възрастен господин ми е откраднал колелото на 16.09.2025 година към 21:00–21:30 ч. от ул. " Иван Вазов “ 3, на Военния клуб, “N ** ". Колелото, както се вижда на камерата, е с мрачно и светлосини ленти и черно.



Моля ви, в случай че някой е забелязал или е бил очевидец на това безсрамие, да ми спомага! Пуснах и тъжба, чакам също по този начин и помощта на Министерство на вътрешните работи! “



Пловдивчанинът се надява, че посредством интензивността в обществените мрежи и бдителността на жителите, крадецът ще бъде разпознат, а велосипедът – върнат.



