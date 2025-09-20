ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Маскиран открадна колело в центъра на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42Коментари (1)821
©
В центъра на Пловдив е извършена абсурдна кражба, при която  маскиран мъж е посегнал на чуждо колело.

Потърпевшият Хари Х. показа тревожна обява в обществените мрежи, с която търси подпомагане от жителите и институциите, откакто колелото му било отмъкнато измежду бял ден от централна локация в града.

Инцидентът е станал на 16 септември 2025 година, сред 21:00 и 21:30 ч., от ул. " Иван Вазов “ 3, наоколо до Военния клуб. По думите на притежателя, кражбата е снимана от охранителни камери, като на фрагментите ясно се вижда по какъв начин възрастен мъж, дегизиран с бяла маска и шапка, влиза в помещение и измъква колелото.

От записите се схваща, че велосипедът е с тъмносини и светлосини ленти, и черен цвят – добре различим външен тип, който може да помогне за определяне на местоположението му.

Потърпевшият към този момент е подал тъжба и е сезирал Министерство на вътрешните работи. Въпреки това, той приканва за помощ от обществеността:

" Някой възрастен господин ми е откраднал колелото на 16.09.2025 година към 21:00–21:30 ч. от ул. " Иван Вазов “ 3, на Военния клуб, “N ** ". Колелото, както се вижда на камерата, е с мрачно и светлосини ленти и черно.

Моля ви, в случай че някой е забелязал или е бил очевидец на това безсрамие, да ми спомага! Пуснах и тъжба, чакам също по този начин и помощта на Министерство на вътрешните работи! “

Пловдивчанинът се надява, че посредством интензивността в обществените мрежи и бдителността на жителите, крадецът ще бъде разпознат, а велосипедът – върнат.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
измежду бял ден... наоколо до Военния клуб... От записите се схваща... светлосини ленти, и черен цвят... подал тъжба... посредством интензивността в обществените мрежи... Авторът на тоя фейлетон незабавно да се върне да повтаря трети клас или да прекрати използването на изкуствен интелект!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Отново затвориха пътя Старосел - Паничери заради пожар
11:16 / 20.09.2025
Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
10:30 / 20.09.2025
"Алея на книгата" гостува в Пловдив!
09:41 / 20.09.2025
Адвокат от Пловдив с разказ за най-тежкото дело в практиката му
09:39 / 20.09.2025
Пловдив се включва в инициативата "Да изчистим България заедно"  ...
08:47 / 20.09.2025
Пожарът край Пловдив е овладян
08:14 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: