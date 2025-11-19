ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мащабна кампания започва в Пловдив
Утре от 9 до 12 ч. кампанията продължава в “Северен" – пред автогара "Север“ до магазин "Лидл“, а от 13 до 16 ч. ще се включи и “Централен" – бул. "Шести септември“, на паркинга зад магазин "Т Маркет“ (до бившия ресторант Стадиона). АКцията приключва в петък – от 9 до 12 ч. в Район “Южен" – продължението на бул. "Македония“ срещу магазин "Лидл“, а от 13 до 16 ч. в “Западен" – на паркинга на ул. “Ранни лист" до параклиса “Св. Троица".
Целта е да се насърчи устойчивото използване на ресурсите и правилното управление на опасни отпадъци от домакинствата. Втората за годината екологична инициатива ще се проведе съвместно с дружеството "Ойл рециклейшън“ ЕООД. Община Пловдив приканва гражданите да се включат активно в кампанията, за да подпомогнат чистата околна среда и устойчивото развитие на града.
