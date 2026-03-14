приличаше на гора, камо ли на място, през което хората могат да преминат - то беше неизползваемо, с огромна, избуяла растителност, боклуци, непоносима смрад на екскременти и урина и всякакви разлагащи се биологични отпадъци.
Въпреки че преди време беше изчистен, а и в момента растителността, която излизаше буквално от стълбите е премахната, все още съоръжението не се използва по предназначение. Всъщност иска се доста смелост за преминаване през него, дори и през деня.
Въпросният подлез се намира на “Цариградско шосе" в район “Източен" до голяма верига хранителни магазини и жилищен комплекс. Ако се изчисти и се приведе в необходимия вид, то пешеходците ще имат по-пряк път от една до другата страна на шестлентовия булевард. Сега някои от тях пресичат на светофара и оттам през най-близкия подлез до бензиностанцията, други пък преминават директно през средата на бул. “Освобождение", а и “Цариградско шосе" през пътното платно, което е изключително опасно и животозастрашаващо.
Съседният подлез, който е до бензиностанцията, всъщност е този, който най-много се използва от хората, въпреки че, ако човек реши да премине през него, то ще се натъкне на спринцовки, остатъци от физиологични нужди, миризма, мръсотия и боклуци.
На съседното кръстовище - на бул. “Цариградско шосе" с ул. “Ландос" е новооткритият подлез, който е изчистен с осветление и камери.
Надяваме се и този, за който пишем в момента, също да бъде пригоден за използване за най-пряко преминаване в по-скоро време.
