|МВР предупреди за затруднения при подмяната на шофьорски книжки в Пловдив
На 16 януари 2026 г. – петък, няма да се приемат заявления за ускорена услуга /за 3 дни/ за издаване на СУМПС, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.
